Google Search: stahujte zdarma vyhledávací plugin pro Windows Mobile

Pokud chcete na svém WM zařízení vyhledávat na webu, pak je krokem číslo jedna spuštění internetového prohlížeče. Následně do kolonky URL vepíšete adresu vyhledávače a teprve potom se jej můžete ptát na konkrétní termín. Nový Google plugin tuto proceduru výrazně zjednoduší. Daný výraz vyťukáte do připraveného okénka přímo na obrazovce Dnes a stiskněte možnost Search, která po instalaci pluginu obývá levou softwarovou klávesu. Plugin vás následně automaticky katapultuje do webového prohlížeče a vyplivne výsledky Google na daný výraz. V jednoduchosti je síla a tady to platí dvojnásob.

Postup instalace:

Spusťte webový prohlížeč na svém zařízení a jako URL napište mobile.google.com

V následující obrazovce klepněte na Vyhledávání (stáhnout), v dalším okně klepněte na Ano.



Po stažení se automaticky nastartuje instalace, která bude přerušena výzvou k odsouhlasení licenčních podmínek.



Po úspěšné instalaci se plugin automaticky přidá na obrazovku Dnes. Pokud byste jej tam přeci jen nenašli, pak navštivte Nastavení – Dnes – Položky a plugin zatrhněte.





Google search je užitečný nástroj, který by neměl chybět žádnému majiteli Windows Mobile přístroje, který svého kapesního společníka rád využívá k prohlížení webu. Navíc za něj nezaplatíte ani cent.