KOMENTÁŘ: Jaká náhoda, smír Googlu a Samsungu před prodejem Motoroly

Ačkoliv to tak nevypadá, vztahy Samsungu a Googlu nebyly donedávna zrovna vřelé. Korejský výrobce nesl nelibě fakt, že Google vyrábí a vyvíjí vlastní mobilní telefony a že není schopen celý operační systém ochránit před právními útoky konkurence. Jenže i přes veškeré snahy byl právě Android od Googlu pro Samsung tou pravou cestou na vrchol mobilního světa.

A tak si inženýři Samsungu postupem času Android upravili vlastně až k nepoznání. Nejnovější Magazine UI, představené v lednu s novými tablety řady Pro, připomíná víc Windows 8 než Android (více zde). Ačkoli byl úspěch Samsungu na Androidu založen, výrobce se tím nikde nechlubil. Při prezentacích nových modelů o Androidu většinou nezaznělo ani slovo, konkrétní verzi operačního systému jsme mohli přinejlepším najít hluboko ve specifikacích malým písmem. To vše (a ještě něco navíc) pro změnu nesl nelibě Google.

Velká dohoda

A tak nejspíš před nějakým časem začala velká jednání mezi oběma giganty. Teď trochu spekulujeme, ale zdá se, že jak aktuální vzájemná licenční dohoda, tak prodej Motoroly, jsou alespoň částečně důsledkem těchto jednání. Google a Samsung v podstatě zakopou neviditelnou válečnou sekeru a půjdou hezky ruku v ruce vstříc úspěchům.

Strategické partnerství by prý mělo zajít mnohem dál. Samsung se v případě TouchWiz vrátí blíže k čistému Androidu, zruší svůj vlastní aplikační obchod a nejspíš i vývoj některých aplikací duplikujících standardní funkce Androidu. Za to dostane místo v Play Storu, podíl ze zisků z prodeje aplikací a brzký přístup k novým verzím systému. S Googlem se naopak podělí o některé funkce a vylepšení, které pro své telefony vyvine.

Právě na nové funkce a špičkový hardware se teď Samsung bude moci naplno soustředit, nebude ho zdržovat snaha o odlišení za každou cenu. Samsung také nejspíš konečně vzdá snahy o prosazení vlastního operačního systému, což nejspíš znamená konec pro Tizen. To vše v případě, že se vyplní předpovědi, které další kroky dohody naznačují. Jsme zvědaví, jestli slovo Android zazní na nadcházející tiskové konferenci Samsungu na veletrhu MWC v Barceloně. Tam měl být původně hvězdou právě Tizen.

Skřípění zuby jinde

Dohoda, pokud má opravdu nabýt takových rozměrů, o kterých se hovoří, musí vyvolávat vztek na jiných místech. Výrobci, kteří doteď nelibě nesli fakt, že Google jim dodává systém a zároveň jim konkuruje vlastními telefony, teď možná ani nevědí, jak mají reagovat. Rázem se totiž koněm číslo jedna pro Google stává Samsung. Tedy ten největší hráč na poli Androidu. Ačkoli z jeho výhod nakonec budou těžit i ostatní, některé funkce bude mít Samsung k dispozici po určitou dobu exkluzivně.

Situace vypadá vlastně trochu podobně jako v případě Microsoftu a Nokie. Najednou tu bude dodavatelem operačního systému oficiálně podporovaný dominantní výrobce s výhodami, na které ostatní nedosáhnou. U LG, Huawei, Sony i HTC, tak musí jistě skřípat zuby. Jenže co naplat, Android potřebuje silné hráče a stabilní prostředí. Samsung loni prodal téměř 320 milionů smartphonů, těch androidích putovalo k zákazníkům celkem asi 781 milionů. To představuje pro Samsung podíl přes 40 procent.

Důležité je také to, že žádný z dalších výrobců se na celkovém počtu prodaných androidích telefonů nepodílel větší měrou než zhruba šesti procenty (Huawei prodal 50 milionů smartphonů, což by bylo 6,4 % všech androidů, ovšem má i Windows Phone modely). Tato až děsivá rozdrobenost jednoduše přestala Google bavit. Firma chce nejspíš nad svým systémem získat více kontroly. Ostatním výrobcům, pokud budou chtít u Androidu zůstat, nezbude nic jiného, než takzvaně "mlčet s držet krok".

Šance pro alternativy

Google pochopil, že možnosti Androidu jsou z hlediska tržního podílu v současnosti téměř vyčerpány a mnoho prostoru k růstu již nezbývá. Namísto toho se firma rozhodla zabezpečit svou pozici a ujistit se, že bude silná i v budoucnu. Google také chce konečně z Androidu získat nějaké peníze. Firma sice přímo neudává, z jakých zdrojů jí zisky plynou, ale zlé jazyky tvrdí, že na Androidu ještě nevydělala ani cent. Objem reklamy, kterou systém zobrazí, jednoduše nevyváží výdaje na jeho vývoj. Samsung má Googlu pomoci toto změnit. Právě i tím, že nebude hledat vlastní alternativy, čímž se Googlu navýší objem reklamy.

Na druhou stranu někteří výrobci mohou být na rozpacích a mohou hledat jinou cestu než Android. To by v dlouhodobém horizontu mohlo znamenat oslabení tržního podílu systému. Jenže Googlu to vadit nemusí. Mise rozšířit Android, kam to jen jde, je téměř splněna, teď je na čase vydělávat peníze. A pokud by to mělo být i s menším objemem zařízení, nemusí to vůbec vadit. Samsung na Androidu vydělávat umí. Podle odhadů Strategy Analytics z půlky loňského roku si připsal 95 procent zisku z prodeje všech androidích telefonů.

Paradoxně tak tato silná dohoda může dát trochu více prostoru ostatním operačním systémům. Především Microsoft by mohl přesvědčit některé výrobce, aby se začali (znovu) věnovat výrobě zařízení s Windows Phone. A možná vzniká i prostor pro prosazení jiných systémů, které se krčí v koutku. Nebude to však hned. Letos se určitě zásadní změny neodehrají, svět mobilních operačních systémů budou tvořit především Android, iOS a Windows Phone. V dlouhodobějším horizontu pak bude záležet na tom, jak silné spojenectví Googlu a Samsungu ve skutečnosti bude.

Nové prostředí představil Samsung nejdřív na nových tabletech: