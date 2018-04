Google s mapami pro iOS vyčkává. Apple se k situaci nevyjádřil

Internetem v posledních několika dnech proletěla zpráva, že Google Maps tentokrát jako samostatná aplikace pro iOS 6 je již ve schvalovacím procesu na App Store a každou chvíli by měla být uvedena. Nyní se ukázalo, že opak je pravdou a vše bylo asi jenom zbožné přání uživatelů iOS 6. Ti se totiž nyní potýkají nejenom s daleko menší detailností mapových podkladů, ale především s mnoha chybami a občas úsměvnými nedodělky, které jsme vám přinesli v tomto přehledu.

Eric Schmidt, bývalý CEO Google a nyní stále vysoce postavená osoba v této společnosti, na dotaz, jak to vypadá s Google Maps pro iOS 6, odpověděl takto: "Prozatím jsme na Google Maps neudělali vůbec nic." Dále dodal, že o tomto problému se v obou společnostech hovoří na všech úrovních.

Na App Store platí, že každá aplikace umístěná do tohoto obchodu, musí být předem schválena zaměstnanci Applu. Předchází se tak tomu, aby uživatelé nestahovali nefunkční aplikace. V minulosti byly však neschváleny i aplikace, které se Applu pravděpodobně "nehodily do krámu". Google se tak možná obává, že by aplikace nemusela být schválena.

Procházení map (Google Maps) je fantastické - zde satelitní pohled na centrum Londýna

V minulosti nebyl například schválen internetový prohlížeč Opera. Jedním z důvodů, o kterém se spekulovalo, byla možná duplikace s vestavěným prohlížečem Safari. Prohlížeč Opera se ale nakonec v App Store objevil a tak jsou podobné důvody možná neopodstatněné. Jiné mapové aplikace totiž najdeme v App Store už dnes. Třeba ty od Seznamu.

I kdyby všechno nakonec klaplo, tak podle některých zdrojů nové Google Maps vyjdou nejdříve až za několik měsíců. Podle serveru The New York Times by mohla být mapová aplikace od Googlu hotová do konce roku.

Rozhodl čistě Apple

Eric Schmidt rovněž dodal, že rozhodnutí o odstranění Google Maps jako nativní aplikace v iOS 6 bylo čistě rozhodnutí Applu. "Myslíme si, že by bylo lepší, kdyby si ponechali naše mapy. Ale co já vím? Co můžeme dělat? Donutit je, aby si to rozmysleli? Je to jejich rozhodnutí," uvedl v této souvislosti. Ze systému byla rovněž poprvé od roku 2007 odstraněna jako předinstalovaná aplikace YouTube.

Rozhodnutí o tom, že Apple bude používat vlastní mapy, padlo rok před tím než měla smlouva na mapy od Googlu vypršet. Apple se tak rozhodl podle serveru The Verge před kongresem WWDC v červnu. Google na jedné straně chtěl větší zviditelnění své značky, integrovat službu Latitude a mnohé další. Applu naopak vadilo, že mapy neobsahují turn-by-turn navigaci, kterou již měla delší dobu zařízení s operačním systémem Android. Otázka je, jestli by případně nová verze tuto navigaci již obsahovala.

Kdo je vítěz?

Ačkoliv to může vypadat, že situace může Googlu tak trochu vyhovovat a nalákat uživatele na Android, ani on nemůže ignorovat fakt, že přichází o velkou spoustu uživatelů, kteří by jeho produkt využívali, a přestupovat na jinou platformu či jinou aplikaci třetí strany prozatím nechtějí.

Přestože se náhrada mapové aplikace Applu příliš nepodařila, je to jeden z mnoha kroků, které tato společnost dělá, aby klíčové služby stáhla pod svoji střechu. Získat naprostou samostatnost na tomto poli, je totiž daleko důležitější než pár ztracených uživatelů. Otevírají se mimo jiné dveře k tomu, aby mohl Apple ještě silněji udeřit na své protivníky v mnoha patentových sporech a ti jí to nemohli vrátit zpátky. Uživatelé však budou prozatím bloudit dále.