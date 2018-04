Magické brýle Googlu nestačí, chystá i kouzelné rukavice

Pokročilé a detailní ovládání gesty za pomocí speciálních rukavic, které jsme mohli vidět například ve filmu Minority Report, by se brzy mohlo stát realitou. Podobný systém ovládání si totiž nechala patentovat firma Google. Přihláška byla podána v červenci roku 2011 a patent byl firmě udělen 21. srpna letošního roku.

Speciální rukavice by mohly v budoucnu sloužit pro ovládání brýlí Google Glass. Ty lze dosud ovládat hlasem nebo gesty po jedné ze stranic brýlí, což nemusí být vždy funkční a pohodlné. Také lze předpokládat, že Google své brýle propojí se smartphonem, ze kterého půjdou funkce ovládat. Rukavice by ale mohly znamenat, že z brýlí se v kombinaci s nimi stane samostatná jednotka, která dnešní chytré telefony zcela nahradí.

Podobně jako brýle Project Glass by i rukavice nazývaná Smart Glove měla být plná elektroniky. Kromě obligátních výpočetních součástí by měla rukavice obsahovat miniaturní kamerky ve špičkách prstů, kompas, akcelerometry a další detektory pohybu a samozřejmě i elektroniku pro bezdrátovou komunikaci.

Pomocí gest rukou by pak mělo jít připojený přístroj ovládat. Nemusí však pochopitelně jít jenom o zmíněné brýle. Roztažení prstů by vyvolalo zoom, kreslení písmen prstem do vzduchu by umožnilo psát text. Kamerky ve špičkách prstů by měly umožnit podrobně nasnímat blízký objekt a vytvořený ucelený snímek by uživatel mohl detailně zkoumat. Navíc by kamery měly umožnit vytváření 3D modelů drobných objektů.

Kamerami ale schopnosti rukavic nemusí končit. Ultrazvukové vysílače a čidla nebo infračervené senzory mají umožnit vidění ve tmě nebo nahlížení do útrob zařízení. A samotná gesta by mohla ovládat celou řadu speciálních funkcí.

Není zatím známo, kdy a zda vůbec rukavice Smart Glove uvidíme. Navíc jejich rozšíření by mezi běžnými uživateli nemuselo být kdovíjak rychlé. Podobně jako zatím většina lidí nepřivykla z pochopitelných důvodů hlasovému ovládání, ani máchání rukama by nemusel být úplně oblíbený způsob ovládání budoucích komunikačních přístrojů. Smartphony tak zatím mohou být v klidu.