Google prý v červnu představí Android 5.0 Jelly Bean

Informaci o červnové premiéře Androidu 5.0 Jelly Bean přinesl server Digitimes. Ten se opírá o informace od některých výrobců, kteří se prý již připravují na dodávky komponent především pro tablety s novou verzí Androidu. Tchajwanští výrobci jsou prý připraveni vyrábět tablety s dvojicí operačních systémů: Androidem a Windows 8.

Android Jelly Bean má prý přinést právě především vylepšené funkce pro tablety a měl by konkurovat ARM verzi Windows 8, která by se oficiálně měla objevit ve třetí čtvrtině roku. Jelly Bean má prý také znamenat druhý pokus Googlu vstoupit na trh netbooků a notebooků. Předchozí pokus v podobě Chromebooku nezaznamenal valný úspěch.

Jaké novinky by měl pětkový Android přinést pro mobilní telefony, zatím není jasné. Je možné, že by Jelly Bean mohl být opět jakýmsi mezičlánkem určeným pouze pro tablety, jako tomu bylo u verze Honeycomb.

Jinak by totiž brzké uvedení Androidu 5.0 nedávalo příliš velký smysl. Aktuální verze Ice Cream Sandwich, která byla představena koncem loňského roku, se totiž zatím objevila v naprostém minimu zařízení. Prakticky jediným mobilem s tímto systémem v prodeji je Samsung Galaxy Nexus. ICS podle statistik běží na pouhém jednom procentu všech androidích zařízeních, Gingerbread ve verzích 2.3.3 – 2.3.7 naproti tomu tvoří 58,6 %.

Větší nástup verze systému Ice Cream Sandwich se očekává až po letošním Mobile World Congress, který se koná poslední únorový týden v Barceloně. Tam bychom měli vidět řadu novinek s Androidem 4.0. Otázkou je, jak se tyto novinky rychle dostanou do prodeje. Je možné, že některé to sotva stihnou do údajného červnového uvedení Androidu 5.0.