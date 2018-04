Neuvěřitelné číslo Google: prodává se 18 000 různých Android smartphonů

Evropská komise tři roky neformálně vyšetřovala společnost Google kvůli podezření, že svým operačním systémem Android zneužívá dominantního postavení na trhu. Letos 15. dubna zahájila formální vyšetřování (více zde). Google na tuto skutečnost a na další vyšetřování kvůli vyhledávání reagoval interním materiálem, který zveřejnil server recode.net.

Google v podstatě v materiálu vysvětluje, že je otevřená platforma, která je k dispozici zdarma a na trhu je konkurence v podobě Applu a jeho systému iOS, respektive systémů od Microsoftu a Blackberry. Což je logické, Google se samozřejmě při vyšetřování bude bránit.

Zajímavé je však číslo, které se v dokumentu objevuje. Podle Google je momentálně na trhu 18 000 různých smartphonů s Androidem. To je nepředstavitelné číslo, které pravděpodobně jen těžko dokáže někdo potvrdit nebo rozporovat. Z uvedeného počtu bude na trhu v Evropě jen zlomek přístrojů, odhadujeme to na jednotky tisíc.

Další obrovské množství představují modely čínských značek včetně například padělků značkových přístrojů. Ty všechny používají Android. Jen na jednom z mnoha oblíbených prodejních webů s čínskými telefony je zalistováno skoro 3 000 modelů různých smartphonů s tímto operačním systémem.

Pro porovnání, u konkurence se stěží dostaneme na stovku modelů. Asi nejvíc jich bude s operačním systémem Windows Phone, i tak jsou to jen desítky modelů. Apple s iOS reálně prodává čtyři modely, s doprodeji starší řady iPhone 4/4s to stejně není ani deset modelů. Podobné je to s Blackberry a další systémy jsou sólisté s pár kusy.

I to ukazuje, jak je Android rozšířená platforma. Otázkou je, co k tomu řekne Evropská komise a jak vyšetřování operačního systému dopadne.

Telefony s androidem vytvořily nedávno v reklamě sbor: