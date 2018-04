Revoluční mobil od Googlu: jednotlivé díly si spojíte doma na koleni

Project Ara od Googlu má na trh přinést modulární smartphone, který se skládá z jakýchsi jednotlivých bloků, připevněných k základnímu šasi. Zatím na celé záležitosti pracoval Google sám v rámci týmu speciálních projektů. Teď firma uvolnila vývojářskou sadu, která obsahuje pravidla a instrukce, které umožní vyvíjet jednotlivé moduly téměř komukoli s patřičnými znalostmi elektroniky a softwarového inženýrství.

Google tak dokazuje, že to s projektem Ara myslí vcelku vážně. Do toho, co zpočátku vypadalo jen jako experiment, chce zapojit i co nejvíce externích výrobců. Tím by mohl vytvořit zcela novou kategorii trhu s mobilními telefony. Namísto výroby celých telefonů by mohli výrobci soupeřit o přízeň zákazníků s jednotlivými výměnnými moduly.

S novými instrukcemi také Google prozradil několik detailů o Ara. Základní kostra, které firma říká endo, bude k dispozici ve třech velikostech. Ty budou vždy založeny na velikosti základní kostičky. Základním stavebním modelem je modul o velikosti 1×1, u nejmenší verze enda se takové moduly vejdou dva vedle sebe a na výšku jich může být pět. Prostřední endo pojme uspořádání 3×6 a největší pak 4×7. Kromě modulů 1×1 budou k dispozici moduly 2×1 a 2×2.

Jednotlivé moduly si do šasi může uživatel poskládat, jak se mu zlíbí. Vybrat půjde třeba velikost displeje na čelní ploše a místo tak může zbýt pro hardwarovou klávesnici. Na zadní stranu se budou usazovat moduly třeba s procesorem a RAM, bezdrátový modul nebo fotoaparát a umisťovat se sem budou i moduly akumulátoru.

Právě s bateriemi má Google také zajímavé plány. Samotný modul akumulátoru půjde vyměnit za běhu přístroje, takže uvnitř základního těla bude určitá záložní baterie. Modulů s bateriemi půjde použít více, všechny se přitom budou nabíjet z jednoho konektoru. V případě potřeby rychlejšího nabíjení pak půjde použít i více napájecích zdrojů.

Měnit samozřejmě půjdou i další komponenty. Když se objeví třeba výkonnější procesor, jednoduše vyjmete původní modul a nahradíte jej novým. Smartphone tak půjde vylepšovat postupně.

O pohon smartphonů se postará operační systém Android. Většina aplikací by tu měla fungovat stejně jako na běžných smartphonech.

Google bude pro vývojáře modulů pořádat konference, ta první začíná 15. dubna. Firma doufá, že se celý projekt podaří úspěšně nastartovat tak, že první komerčně dostupná zařízení se objeví v prvním čtvrtletí příštího roku.