Google prodal za měsíc 80 000 kusů Nexus One

Během prvního týdne prodeje prý Google zákazníkům dodal 20 000 kusů svého prvního mobilu, za celý první měsíc prodeje pak celková čísla dosáhla hodnoty 80 000 prodaných kusů. Píše to deník Wall Street Journal.

To se v porovnání s některými konkurenty zdá jako velmi malé číslo. Třeba původní Apple iPhone dosáhl za první týden 350 000 prodaných kusů, za první měsíc to bylo 600 000. Před Vánoci uvedená Motorola Droid si během týdne připsala 250 000 prodaných kusů, za první měsíc se prodejní čísla ustálila na hodnotě 525 000. V prodejích je úspěšnější i Palm Pre, který za uvedenou konkurencí rovněž výrazně zaostává. Jediným pozitivní trendem tak může být fakt, že prodeje jsou týden co týden relativně stabilní a drží se na stejné úrovni, jako při počáteční vlně zájmu.

Jenže porovnávat prodejní čísla Nexus One a ostatních konkurentů není tak úplně fér. Většina konkurence se totiž dočkala velké marketingové podpory od největších amerických operátorů, Google Nexus One se prodává takřka bez jakékoli inzerce. Navíc není telefon oficiálně dostupný skrze síť kteréhokoli operátora, Google zvolil svůj zcela nový prodejní model. A o něm nejen že zákazníci mnoho nevědí, ale jednoduše na něj nejsou zvyklí. USA jsou přitom téměř zcela výhradně operátorský trh, na volném trhu se tam prodá naprosté minimum telefonů.

Posledním problémem, a asi tím nejzávažnějším, je fakt, že Google Nexus One v USA funguje naplno pouze v síti T-Mobile. Jenže tento operátor je až čtyřkou na americkém trhu a s pouhými 34 miliony zákazníky se na první trojicí dívá s výrazným odstupem. Oproti operátorům Verizon, AT&T a Sprint má také výrazně nižší pokrytí. Proto Američané daleko raději zvolí konkurenční chytré telefony od některého z operátorů velké trojice.

Prodejům Nexus One by mělo v budoucnu pomoci rozšíření na další světové trhy, které nejsou tak striktně operátorské. Navíc telefon nebude ve většině případů brzdit chybějící podpora amerických 3G frekvencí (respektive frekvencí, které využívá v USA především AT&T).