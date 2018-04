Google připravuje svou vlastní Siri, spustí ji možná do Silvestra

Podle jiných zdrojů je ale realističtější termín spuštění někdy v lednu nebo únoru roku 2012.

Projekt je vyvíjen pod označením Majel. Jméno si Google vypůjčil od Majel Barrett-Roddenberryové, která propůjčila svůj hlas počítači v seriálu Star Trek. Právě tímto dílem se Google hodně inspiroval při návrhu fungování svého hlasového ovládání. "Náš přístup je podobný tomu ve Star Treku, ano, na lodi Enterprise; každý počítačový prvek je schopen rozpoznávat hlas. Není to tak, že by měl osobnost, nemá jméno, je to prostě Počítač," prozradil již dříve Matias Durante, jeden z vrcholných představitelů Google, v rozhovoru pro server Slashgear.

Durante tím naznačil, že konkurence pro Siri nebude úplně jako "ona". Majel od Google bude fungovat trochu jinak. Je to logické, firma už má s rozpoznáváním hlasu bohaté zkušenosti a Majel je vlastně jen dalším vývojovým stupněm technologií, které Google má. Už dnes umí přístroje s androidem reagovat na hlasové pokyny uživatele, je ale zapotřebí používat definovaná hesla. Pak ale můžete telefonu nadiktovat třeba textovou zprávu nebo zadat adresu do navigace. A to vše i v českém jazyce, což Siri zatím neumí.

Majel by ale do světa Google měla podobně jako Siri přinést schopnost rozpoznávat běžnou mluvenou řeč. Uživatel si už tak nebude muset vštěpovat důležitá hesla pro ovládání. Systém sám rozpozná, co je po něm požadováno. Hovoří se, že ve své první verzi by měla Majel tímto způsobem umět jen vyhledávat v Google. Další funkce mají přibývat postupně.