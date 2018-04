Google předvedl Android 3.0, je určený speciálně pro tablety

Google zvolil trochu netradiční představení nového systému. Oficiálně totiž Android 3.0 Honeycomb představen nebyl, Google jen ukázal jakési preview systému. Informací o systému máme dostatek, řada věcí ale zůstává stále tajemstvím. Google například zatím nijak nahlas nekomentuje své budoucí plány se systémem.

Honeycomb je totiž zatím určen výhradně pro tablety, do klasických smartphonů patří aktuální verze Android 2.3 Gingerbread. Verze Gingerbread se dočká ještě jednoho updatu, se stejným kódovým označením přijde totiž ještě verze 2.4. Zatím to tedy vypadá, že do mobilních telefonů se Android 3.0 Honeycomb jen tak nepodívá. Bude zajímavé sledovat, jak Google tuto roztříštěnost systému vyřeší a jestli bude do budoucna držet při životě dvě dost odlišné verze systému, nebo zda se obě větve opět jednou spojí.

Řadu novinek, které Honeycomb přináší, by totiž určitě rádi viděli i uživatelé chytrých telefonů. Vylepšení se dočkalo už samotné uživatelské prostředí. Při skrolování mezi obrazovkami nastupují 3D efekty, grafika je uhlazenější a působí celkově příjemným dojmem. Pro účely tabletů Google také předělal ovládání. Přístroje nebudou potřebovat žádná fyzická tlačítka, vše obstará systém sám. Systémová lišta se přesunula na spodní okraj obrazovky, v některých aplikacích, kde není neustále potřeba, se lišta po chvíli sama schová.

Lišta obsahuje tlačítka home, zpět a tlačítko pro přepínání aplikací v levém rohu, vpravo najdeme hodiny a ikony stavu baterie a signálu. Vedle nich se pak objevují případná upozornění, která opět nevyskakují uživateli před obličej, ale pouze zde čekají, až se jim bude chtít uživatel věnovat. Horní rohy obrazovky obsahují tlačítka pro vyhledávání google a hlasové příkazy vlevo a vstup do aplikací a přidávání widgetů vpravo.

Widgety se také dočkaly přepracování. Zjednodušeně řečeno jsou nyní živější. Na velké obrazovce mohly dostat více prostoru a také mají více funkcí. V rámci widgetu tak už opravdu nebude těžké přečíst si všechny e-maily přímo. Trochu nám widgety nyní připomínají aktivní karty ze systému webOS od Palmu. A to je dobře. Google také zdůrazňuje, že personalizace systému má nyní širší možnosti a je daleko jednodušší.

Google vylepšil i řadu aplikací. Mapy ve verzi 5.0 dostaly pro tablety přizpůsobené ovládání multi-touch gesty a místy trochu upravenou grafiku. Vylepšená je Gmail aplikace, tu ale známe prakticky už z tabletu Galaxy Tab. Vylepšena byla YouTube aplikace a v tabletech chce Google asi hodně prosazovat své Google E-Books. V rámci této služby může zákazník získat přístup až ke třem milionům knih. Velku změnou prošel internetový prohlížeč, který daleko více připomíná desktopový Chrome. Podporuje třeba anonymní mód brouzdání nebo panely.

Honeycomb tak je doposud nejpropracovanější verzí Androidu a určitě by byla škoda, pokud by se alespoň některé jeho vlastnosti nedostaly do mobilních telefonů. Systém také vypadá jako poměrně slušná hrozba pro další operační systém z dílen Google – Chrome OS.

Už se nemůžeme dočkat, až si budeme moci Android 3.0 vyzkoušet. Prozatím ale nebylo představeno žádné zařízení s tímto systémem, které by bylo určeno pro evropský trh. Na veletrhu CES odhalila Motorola svůj tablet Xoom pro operátora Verizon a LG tablet T-Mobile G-Slate. Dalšími přístroji by měly být Dell Streak 7 a zatím bezejmenný tablet Toshiba.