Google představil webový Android Market a další novinky

Nejzásadnější mobilní novinkou je nový webový Android Market. Aplikace pro Android se daly doposud vyhledávat, instalovat a nakupovat oficiálně pouze prostřednictvím Android Marketu přímo v mobilních telefonech. Google nyní zprovoznil i webovou verzi marketu, která je dostupná na adrese market.android.com prostřednictvím kteréhokoli internetového prohlížeče.

Po přihlášení získá uživatel možnost procházet aplikace a vyhledávat mezi nimi podobně jako na mobilu. Webová verze nabízí větší pohodlí a také více informací o aplikaci na jednom místě. Výběr a samotná instalace aplikace je tak jednodušší než na samotném mobilu. Stačí se přihlásit pomocí stejného Gmail účtu, jako máte v mobilu.

Instalace probíhá naprosto automaticky. V prohlížeči si uživatel vybere aplikaci, kterou chce nainstalovat nebo zakoupit. Po odsouhlasení se program bez zásahu uživatele nainstaluje do telefonu. K účtu lze přiřazovat různé telefony a služba je podle nich schopna filtrovat vhodné aplikace. Takzvané My Market Account si pak pamatuje, jaké všechny aplikace měl uživatel v tom kterém zařízení nainstalovány. Nainstalování oblíbených aplikací do nového mobilu je tak otázkou několika málo minut.

Další zajímavou novinkou webového marketu je možnost doporučování aplikací. To se děje pomocí Twitteru, kde mohou uživatelé snadno sdílet odkaz na vybranou aplikaci. Samotný odkaz z prohlížeče lze odeslat i e-mailem. Zajímavostí je, že odkaz na program otevřený přímo v mobilním telefonu uživatele nezavede na webovou stránku s aplikací, ale na patřičnou položku v Android Marketu v telefonu.

Novinek se dočkalo i samotné nakupování aplikací. Google především představil možnost provádět nákupy přímo v programech. Jejich autoři tak získali možnost prodávat obsah přímo z aplikace. Jako příklad byla předvedena oblíbená hra TapTap Revenge od Disney Mobile, kde si uživatelé budou moci přímo v aplikaci kupovat další hudební skladby.

Google tvrdí, že implementace nakupování do aplikací je velmi jednoduchá a vývojáři Disney to potvrdili. Zatímco samotnou aplikaci vyvíjeli několik měsíců, nákupy se jim podařilo implementovat během necelých pěti dnů.

Poslední novinkou v Android Marketu je podpora více měn. Doposud market ceny jednotlivých programů přepočítával podle aktuálních směnných kurzů. Nyní si mohou vývojáři u vybraných měn navolit vlastní cenu sami. Podobně to funguje třeba ve Windows Marketplace, kde například v USA aplikace stojí 2 dolary a v EU 2 euro. Pokud si programátoři ceny u jednotlivých měn nenavolí, nadále se budou přepočítávat.

Spíše než velké výhody pro uživatele ale mají obě novinky v nakupování především přivést větší zisky autorům aplikací. Jen doufejme, že nás v nečeká záplava polofunkčních programů zdarma, kde si následně bude nutné dokoupit funkcionalitu.