Google představil bleskurychlý Android. Nabídne řadu nových funkcí

Kódové označení nové verze operačního systému Android pokračuje v tradici pojmenovávání jednotlivých verzí podle sladkých dezertů. Froyo je v angličtině zkratka pro zmražený jogurt, ale nová verze androidu rozhodně zamrzlá nebude. Naopak, slibuje výrazné zrychlení oproti stávajícímu stavu. V závislosti na podmínkách (hardware či zadané úkoly) má být totiž Android 2.2 dvakrát až pětkrát rychlejší, než dosavadní iterace. A to je opravdu velký skok kupředu.

Google se také chlubí tím, že dovedl do systému lépe integrovat dvacítku důležitých, především pracovních funkcí. Exchange je tedy již naprostou samozřejmostí a oproti verzi 2.1 se rozšířily možnosti správy a synchronizace. Android telefony budou moci také standardně posloužit jako wi-fi hotspoty. Internetový prohlížeč má být nejrychlejší z těch mobilních, novinkou je rozhraní pro "protlačení" dat do telefonu. Pokud jste si v tuto chvíli vzpomněli na push-notifikace od Apple, tak vězte, že Google půjde podstatně dál.

Ďábelská rychlost především

Nový kompiler Dalvik JIT může za to, že oproti verzi 2.1 Froyo výrazně zrychlí. Podle výsledků v různých benchmarcích má být nová verze dva až třikrát rychlejší než ta předchozí. Na papíře tato čísla vypadají zajímavě, v praxi se spíše než na viditelné zrychlení můžeme těšit na to, že se systém nezadýchá ani při velmi náročných úkolech. Google jednoduše hází rukavici Applu, jehož systém doposud platil za ten nejrychlejší a s nejhladším během.

O prvenství se bude muset obávat i mobilní verze internetového prohlížeče Safari. Google tvrdí, že s novým V8 JavaScript enginem je jeho prohlížeč až třikrát rychlejší než v předchozí verzi Android 2.1. A už v tomto případě byl browser Safari zdatným sekundantem. Když k tomu přidáme možnost doinstalováni podpory Flash 10.1, stane se Android browser jedním z nejlepších mobilních prohlížečů. Pravda, Flash bude nutné doinstalovat z Android marketu (pokud k jeho vestavbě Adobe nepřesvědčí jednotlivé výrobce) a bude fungovat jen na nové verzi Android 2.2 a verzích budoucích. I tak je to ale pro tuto platformu a řadu zákazníků velmi dobrá zpráva.

O zrychlení běhu samotných aplikací se také částečně postará nová funkce pro vývojáře. Ti budou moci nově přímo odebírat hlášení o chybách od samotných uživatelů. Tím získají spoustu dat, která pomohou optimalizaci aplikace. Dá se předpokládat, že chyby v programech tak budou napravovány rychleji a programátoři se z nich poučí do budoucna.

Více pro práci i pro legraci

Do dnešní doby se operační systém Android potýká s funkcemi z pracovní a multimediální oblasti. Příchod Flash 10.1 dovede napravit ledacos v druhé jmenované oblasti, tu první si pak vzal na paškál samotný Google. Podpora Exchange serverů je sice zakořeněná již v Androidu 2.1, ale verze 2.2 Froyo výrazně rozšiřuje obzory. Snazší prý bude automatická konfigurace účtu, přibyla synchronizace s kalendářem. Administrátoři navíc získají možnost dodatečného zabezpečení telefonů napojených na Exchange účet. Budou například moci klást požadavky na hesla pro odemčení telefonu nebo získají možnost telefon na dálku smazat. Možnost použít telefon jako wi-fi hotspot jsme zmínili, samozřejmostí bude i použití telefonu jako modemu při připojení přes USB.

Nově půjde instalovat aplikace na paměťovou kartu, programátoři budou moci určit, kam se má jejich výtvor nainstalovat nebo tuto volbu ponechají na systému. Ten odhadne ideální umístění podle aktuálního stavu využití paměti. Novinkou bude podpora over-the-air push přenosů. Nepůjde jen o pouhé push notifikace, jak je známe od Apple. Do telefonu s Androidem půjde vzduchem protlačit téměř cokoli. Google v rámci prezentace systému ukázal například instalaci aplikace z počítače nebo přehrávání hudby z iTunes.

Instalace aplikací funguje poměrně jednoduše. Na internetu najdete program a ten si budete moci snadno přímo poslat a nainstalovat do telefonu bez toho, aniž by bylo nutné jej brát do ruky. Podobně by ale mohlo fungovat i přehrávání hudby. Zní to trochu šíleně, ale je to tak. Google před časem koupil společnost Simplify Meida a ta vyvinula software, který vezme vaši iTunes knihovnu a tu je schopen přímo z vašeho počítače on-line "tlačit" do mobilu. Nutnost nahrávání hudby z počítače na paměťovou kartu telefonu je tak rázem o něco nižší, ke kvalitnímu poslechu ale bude nutná patřičně kvalitní a rychlá datová síť. V rámci wi-fi jsme schopni si to docela dobře představit, v mobilních sítích operátorů to asi nebude ono.

Krok k dospělosti

Google již před uvedením nové verze naznačoval, že ta bude rychlejší, lépe vybavená a stane se jakýmsi základem pro budoucí již ne tolik překotný vývoj platformy. Operační systém Android s novou verzí 2.2 Froyo tak s trochou nadsázky opustil pubertu a stal se adolescentem. Další vývoj už bude rozvážnější. S následující verzí Gingerbread se počítá až ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Doposud se přitom Android vyvíjel daleko překotnějším tempem. Od září roku 2008, kdy byla světu představena verze 1.0, totiž systém prošel, včetně nyní oznámeného Froya, již sedmi vývojovými stádii.