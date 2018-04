Google odhaluje nový Android O, změny budou hlavně v pozadí

Aktuální produkční verzi Androidu 7.0 Nougat má sice stále jen minimum chytrých telefonů, to však Googlu nebrání uvést novou verzi svého operačního systému. Už vloni Google zvolil nový model uvádění další verze, když Android N představil rovněž brzy na jaře jako ranou vývojářskou verzi. Stejně se tak nyní děje u Androidu O, čímž se potvrzuje, že z tohoto postupu chce Google udělat tradici.

Nová verze Android O je tak k dispozici ke stažení na stránkách pro vývojáře a je určena pro přístroje Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X a Nexus Player. Developerské preview Androidu O je velmi brzkou verzí systému, který by uživatelé rozhodně neměli používat pro každodenní činnosti, a i proto zatím systém chybí v programu Android beta a nelze jej nainstalovat pomocí klasického OTA updatu. Jedinou cestou, jak zatím Android O do některého ze zmíněných zařízení dostat, je za pomoci vývojářských nástrojů a manuálního nahrání firmwaru (flashnutí) do paměti zařízení. Google tak omezuje přístup k verzi na ty, kdo mají alespoň nějaké vývojářské znalosti, byť podle různých návodů může operaci zvládnout i méně zkušený uživatel.

Výdrž a notifikace

Jako každý rok přinese nový Android celou řadu vylepšení, pro tentokrát ovšem zůstane většina ukryta zrakům uživatele – v samotném uživatelském prostředí se toho, alespoň v aktuálně dostupné verzi, mnoho nemění. Jednou výjimkou bude vylepšení notifikací, které lze nově sdružovat do skupin a v těchto skupinách dostanou jak vývojáři, tak uživatelé detailnější možnosti členění a třídění notifikací.

Aplikace tak bude moci k jednomu typu události posílat více typů oznámení – třeba podle důležitosti. Představit si to můžeme tak, že třeba vestavěná Gmail aplikace bude schopna extra notifikací upozornit na důležitý e-mail, který odliší v záplavě běžných zpráv. Uživatel si pak nejspíš bude moci vybrat, které notifikace se mají zobrazovat a tak třeba onen Gmail donutí zobrazovat jen ony důležité notifikace.

Jinak ovšem většina změn v systému proběhne na pozadí. Po slibech o vylepšení výdrže, ale problematické implementaci u Androidu Nougat teď Google opět slibuje, že se výdrž telefonů s Androidem O vylepší – systém zlepší práci s aplikacemi na pozadí, především tím, že zavede jasná pravidla, co a po jakou dobu smí aplikace na pozadí dělat a případně omezí jejich činnost.

Další vylepšení umožní například použití metody obraz-v-obraze u většího množství aplikací – Android N to uměl ve verzi pro Android TV. Zlepší se například i možnosti automatického vyplňování formulářů – díky speciálnímu API to budou moci za uživatele udělat některé aplikace, třeba ty, ve kterých jsou uchovávána hesla.

Google také usnadní vývojářům přípravu vlastních ikon, ty budou takzvaně adaptivní a budou moci mít různé tvary – od kruhu až po čtverec. Znamená to, že podle aktuálního uživatelského prostředí (skinu) by se měly ikony přizpůsobit a domovská obrazovka různých uživatelských nadstaveb už nebude vypadat tak neuspořádaně – ikony by měly mít shodný tvar. Zároveň by to mohlo usnadnit práci vývojářům těchto uživatelských prostředí. Stejně tak získají vývojáři lepší možnosti pro práci s písmy v systému.

Google dá rovněž širší možnosti telefonním aplikacím třetích stran. Tato vylepšení jsou sice primárně cílena na běžné vývojáře, ale mohla by pomoci i v případě vývoje vlastních grafických nadstaveb výrobcům. A to v tom smyslu, že nadstavba by opravdu byla jen nadstavba a nikoli změněný systém, což pak komplikuje případné aktualizace. Jestli takto novinky zafungují, to ukáže až čas.

Vylepšení čeká také třeba podpora Bluetooth, nově bude podporován třeba kodek LDAC od Sony, který přináší vysokou kvalitu zvuku při použití bezdrátových sluchátek. Zlepší se i možnosti servírování obsahu přes wi-fi a upozorňování na něj bez využití mobilních dat. Pro Chromebooky, které dostaly nedávno podporu instalace androidích aplikací, pak bude důležitá lepší podpora navigace za pomoci kláves.

Jaká sladkost začíná na O?

Změny v systému samozřejmě nejsou konečné. Vývojářské preview se bude časem měnit a některé z funkcí mohou být odstraněny, případně se mohou objevit nové. Detailněji systém Google představí na své vývojářské konferenci I/O, jejíž start je naplánován na 17. května. Finální verze systému by se pak měla objevit opět až v průběhu podzimu, nejspíš s představením nové generace smartphonů Pixel.

I když je uvedení další verze Androidu zatím hodně vzdálené, nebrání to různým diskusím o případném jméně. Google tradičně pojmenovává systém po dezertech a i když dal u předchozí verze N možnost navrhnout jména i široké veřejnosti, nakonec tento trend nezměnil a zvolil v podstatě od počátku favorizovaný Nougat. Potíž s písmenem O je ovšem taková, že různých sladkostí a zákusků na něj začínajících je naprosté minimum.

Velkým favoritem se tak v tomto případě stává jméno sušenek Oreo, což by ovšem znamenalo, že by se Google po verzi KitKat musel znovu komerčně spojit s výrobcem těchto sladkostí. Je možné, že k tomu dojde, jisté to však není. Jinak je možností opravdu poskrovnu, nabízejí se třeba nizozemské dezerty Ontbijtkoek a Oliebol, Ovesné sušenky (Oatmeal cookies) nebo americkým prezidentem Harrym Trumanem oblíbený (ale jinak málo známy) dezert Ozark pudding. Případně by se mohl ještě nový systém jmenovat po pomeranči (Orange), to pokud by Google připustil, že dezertem může být i ovoce. Exotické možnosti jako Ox-tongue pastry, Obbattu, Oblaat nebo Orelletes moc pravděpodobné nejsou.