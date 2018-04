Nový Android Jelly Bean přináší plynulejší prostředí a bude za měsíc

Krátce před představením nové verze operačního systému Android bylo jasné, že se nedočkáme zdaleka takového pokroku, jaký přinesla verze 4.0. Nový Android 4.1 Jelly Bean je spíš drobným vylepšením stávající verze a snaží se přinést nové chytré funkce a lepší práci s těmi současnými.

Plynulejší uživatelské prostředí

Jelly Bean tak má pomoci k ještě výraznějšímu úspěchu Androidu. Ten dnes podle Googlu funguje už na více než 400 milionech zařízení a denně se objeví milion nových androidích přístrojů.

Hlavní vylepšení přinesl nové verzi systému takzvaný Project Butter. Šlo o snahu vývojářů Google zrychlit práci se systémem a zlepšit plynulost a vizuální dojem z celého systému. Displej by měl být nově překreslován šedesátkrát za sekundu, aniž by to jakkoli navíc zatížilo samotné zařízení, což znamená plynulejší animace.

Toto vylepšení je umožněno díky tomu, že nová verze systému dovoluje grafice a procesoru přístroje pracovat paralelně namísto toho, aby se ve výstupech své práce střídaly. Vývojářům dá navíc Google nástroj pro zjištění největších časových zádrhelů v kódu jejich aplikací. Jelly Bean také přináší funkci předvídání pohybu prstu po displeji, což zrychluje reakce systému na uživatelské pokyny.

Z dlouhodobého hlediska jistě uživatelé obě vylepšení ocení, ale vidět budou více některé drobnější zásahy do systému. Jelly Bean například usnadňuje uspořádání widgetů po úvodní obrazovce: při přesouvání se ikony a ostatní widgety automaticky seskupí kolem toho přesouvaného, pokud je ten příliš veliký, snaží se jej systém automaticky zmenšit na velikost, která se vejde mezi stávající obsah.

Google se také pochlubil vylepšenou predikcí při psaní zpráv a aktualizace se dočkalo také hlasové zadávání textu. To bude nově v angličtině fungovat i bez připojení zařízení k internetu, knihovna pro rozpoznávání řeči byla totiž výrazně komprimována a umístěna přímo do zařízení. Další jazyky budou následovat postupně a snad se dočkáme i podpory češtiny, ve které lze dnes texty zadávat v klasickém on-line režimu.

Lepší upozornění a chytřejší hledání

Asi nejviditelnější novinkou v Jelly Bean jsou nová upozornění. Ta po stažení notifikační lišty ukazují daleko více obsahu a jednoduchým gestem dvěma prsty lze navíc u daného upozornění zobrazit více informací. Na došlý e-mail lze odtud například rovnou odpovědět, totéž platí pro SMS nebo zameškané hovory. Uživatel už tak nemusí otevírat patřičnou aplikaci, na zameškanou událost může reagovat rovnou ze seznamu upozornění. Notifikace také dostaly více grafických prvků.

Vylepšeno bylo i vyhledávání. Výsledky na jednoduché otázky se budou nově zobrazovat v podobě přehledných karet, teprve pod takovou kartou bude typický seznam odkazů.

Novinkou je také funkce Google now. Uživateli má přinést ty pravé informace v tu pravou chvíli. Stačí táhnout dvěma prsty ze spodní strany displeje směrem vzhůru nebo otevřít vyhledávání. Google now nabídne informace, o kterých si Google myslí, že by se mohly uživateli právě hodit. Relevanci určuje podle obsahu kalendáře, uživatelem vyhledávaných hesel nebo typických tras, které uživatel v určitých částech dne používá při svých cestách.

Telefon s Androidem Jelly Bean tak uživateli na autobusové zastávce rovnou ukáže, kdy mu jede další autobus jeho obvyklým směrem nebo upozorní uživatele, že by měl vyrazit na schůzku a doporučí ideální trasu (ať už MHD nebo autem). V době utkání oblíbeného sportovního týmu ukáže Google now jeho aktuální průběh, před ním třeba nabídne možnost zakoupit vstupenky.

Google také mírně vylepšil prostředí fotoaparátu: tahem z pravé strany obrazovky si uživatel zobrazí poslední vyfocený snímek a mezi snímky může listovat. Odhozením fotky směrem nahoru lze špatný snímek smazat (je tu funkce Undo). Dvou vylepšení se dočkala funkce Android Beam, nově lze přes NFC přenášet i fotografie a videa a také lze smartphony a tablety spárovat dotykem s dalšími NFC vybavenými Bluetooth zařízeními.

Android Jelly Bean si budou moci uživatelé Google Nexus S, Galaxy Nexus a Motorly Xoom užít už v polovině července, v té době také Google uvolní systém pro ostatní výrobce, kteří tak budou moci začít pracovat na updatech. Vzhledem k tomu, že zatím řada výrobců nepřinesla ani updaty na Android 4.0 Ice Cream Sandwich, bude zajímavé sledovat, jak se k updatům postaví.

Vylepšení v obchodě

Zároveň s novým systémem představil Google vylepšení ve svém obchodě Play. V něm je v současnosti přes 600 000 aplikací, uživatelé jich měsíčně nainstalují 1,5 miliardy a celkem už nainstalovali přes 20 miliard programů. Nově se aktualizace aplikací nebudou stahovat celé, stáhne se jen ta část, která se změnila. Vývojáři ani uživatelé pro to nemusí nic dělat, Google vše zařídí automaticky. Má to snížit objem přenesených dat při updatech asi o dvě třetiny.

Novinkou je šifrování placených aplikací. Nově budou spojeny s daným zařízením a uživatelským účtem pomocí vygenerovaného šifrovaného klíče. To má znesnadnit "vyhackování" aplikací z přístrojů a jejich následné nelegální šíření. Do obchodu Google Play se také dostane více obsahu: k dnešní hudbě, knihám a půjčovně filmů se přidají třeba časopisy, televizní seriály a možnost filmy a seriály nakupovat, aby je uživatel mohl zhlédnout kolikrát se mu zachce.

Google bohužel neoznámil žádné rozšíření multimediálního obsahu Google Play do dalších zemí, takže se zdá, že v České republice máme zatím smůlu, co se digitálního obsahu týče. Většinu představených vylepšení v Google Play využijí i uživatelé starších verzí systému (zmíněn byl Gingerbread).

Tablet a magická koule

S novým systémem také Google představil dvě nová zařízení. Tím prvním je očekávaný tablet Nexus 7 se sedmipalcovým displejem s rozlišením 1 280 × 800 pixelů, čtyřjádrovým procesorem Nvidia Tegra 3 (a 12 jádrovou grafikou), NFG a další speciality (více o tabletu Nexus 7 u kolegů na Technet.cz). Jen 340 gramů těžký tablet si mohou zákazníci v USA, Británii, Kanadě a Austrálii objednávat už teď za cenu 199 dolarů (asi 4 000 korun), dodávky jsou očekávány v polovině měsíce. Na další trhy se bude tablet dostávat postupně.

Překvapivější novinkou byl multimediální domácí přístroj Nexus Q. Jde o ve tvaru koule ukrytý minipočítač s Androidem, který spravuje uživatelův obsah z Google Play a dalších zdrojů (více o Nexus Q opět na Technet.cz). Lze jej ovládat androidím zařízením a doma si pomocí něj můžete s přáteli pouštět i obsah z jejich účtů. Výhodou Nexus Q je fakt, že si obsah vždy stahuje ze serverů Google, neplýtvá tak baterie zařízení uživatelů.

Google také během prezentace předvedl pokrok ve svém Project Glass, tedy magických brýlích, které možná jednou nahradí smartphony. Pomocí těchto brýlí vysílal Google přímý přenos seskoku padákem k místu konání konference na sociální síti Google+.

Firma tvrdí, že brýle mají výkonný procesor a dostatek paměti RAM, Sergey Brin z Google během prezentace předvedl tři barevné varianty. Stále není známo nic o tom, jak jsou brýle propojeny s okolním světem.

Google své brýle dokonce začal prodávat. Ale jen vývojářskou verzi, jen pro účastníky letošní konference I/O a pouze pro ty, kteří žijí v USA. Vývojáři za ně zaplatí kulatých 1 500 dolarů (přibližně 30 000 korun) a dostanou je až počátkem příštího roku.