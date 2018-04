Možná jména pro nový Android: Marshmallow, Milky Way, M&M’s

Android je s drtivou převahou nejpopulárnějším operačním systémem v chytrých telefonech. Jenže tato popularita zároveň znamená nekonečný zmatek, na který doplácejí zákazníci. A Google hodlá v tomto zmatku pokračovat i nadále, byť loni tvrdil něco úplně jiného.

Loni koncem června představil Google jakousi ochutnávku nové verze Androidu. Byla určena pro vývojáře, byla hodně nehotová a nesla označení Android L, později se z ní vyklubal Android Lollipop. Brzké představení chystané verze Google vysvětloval tím, že chce vývojářům a výrobcům mobilních telefonů dát šanci se s novým systémem co nejlépe sžít, aby následně po jeho oficiálním uvedení mohla novinka rychle nastoupit do všech nových smartphonů a aby uživatelé těch stávajících dostali brzo aktualizaci na nový systém.

Realita? Dnes, tedy více než 10 měsíců po uvedení vývojářské verze a sedm měsíců po oficiálním představení verze Lollipop, má tuto verzi systému jen 9,7 % androidích chytrých telefonů. A Google už plánuje, jak tentokrát v závěru května světu poodhalí světu novou verzi, jejíž označení bude začínat na písmeno M.

Konference I/O proběhne už ve dnech 27. - 29. května. A ať už se bude zatím pro vývojáře určený Android M nakonec jmenovat Marsmallow, Moon Pie, Milky Way, M&M’s, či jakkoli jinak, je jisté, že jednotu do androidího světa nepřinese.

Zatímco Google už chystá další verzi Androidu, kterou uživatelé nebudou moci od této chvíle ještě hezky dlouho ve svém smartphonu používat (oficiální představení bude až na podzim), aktuální verzi Apple iOS 8 má zhruba 84 % iPhonů. Tedy více, než tři poslední verze Androidu dohromady. KitKat má asi 39,8 % přístrojů a Jelly Bean stále běží na více než třetině modelů (33,7 %). Pro Google a výrobce telefonů s Androidem je to obrovská ostuda.

Nehledě na to, že většině uživatelů je vlastně úplně jedno, jakou verzi systému jejich smartphone používá. Vlastně málokdo z nich to možná vůbec ví. Jenže právě proto by měl Google udělat vše, aby nejnovější Android dostal k těmto uživatelům co nejdříve. Místo toho, aby neustále připravoval nové verze, by měl Google vymyslet, jak skutečně aktuální verze systému dostat k co nejširší skupině uživatelů.

Důvodů je celá řada, od bezpečnosti přes širokou podporu aplikací a nových užitečných funkcí až po prestiž. Vždy bude existovat určitá skupina uživatelů, která bez ohledu na důvody bude chtít to nejlepší a nejnovější. Typicky jde o ty, kdo si kupují ty nejdražší smartphony, které pak soupeří o prestiž s iPhonem. Ani u nich nejsou často updaty na nový systém kdovíjak rychlé.

Se sjednocením možontí aktualizací Androidu by bylo vše okolo systému jednodušší. Méně práce by měli třeba vývojáři. A Google by pak paradoxně mohl opět zrychlit vývoj samotného systému a přinášet opravdové inovace skutečně pro všechny. Jistě, v tomto směru by mu měli pomoci i výrobci, kteří dnes naopak tvrdohlavě mění Android podle svých představ. Ale musí to být Google, kdo nastaví pravidla a řekne, co chce. Android v té podobě, ve které jej u nás zná většina uživatelů, už totiž stejně není tím open-source systémem, za který jej mnozí mají.

Uživatelé by z tohoto přístupu mohli jen těžit, i když je možné, že o některé evropské úředníky by se pokoušely mrákoty.