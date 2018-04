Brusel podezřívá Google ze zneužití dominantního postavení Androidu

Evropská komise neformálně prošetřovala Google kvůli operačnímu systému Android téměř tři roky, a to na základě stížností od společností Microsoft či Nokia. Ve středu 15. dubna pak Brusel zahájil formální vyšetřování. Předmětem šetření bude, zda Google uzavíráním smluv neomezoval konkurenci a nezneužíval tak svého dominantního postavení v oblasti operačních systémů, aplikací a dalších mobilních služeb.

Americká společnost však namítá, že její operační systém je otevřenou platformou, která nikoho nediskriminuje. Naopak prý díky své otevřenosti podporuje hospodářskou soutěž. Google zároveň zdůrazňuje, že volba použití Androidu včetně aplikací je na samotných výrobcích zařízení, distributorech a uživatelích.

Podle zdrojů obeznámených s vyšetřováním se komise zaměří na dvě hlavní oblasti. Jednou z nich je podmínka Googlu používat jako součást Androidu množství předinstalovaných aplikací. U výrobců si tak podmiňuje třeba přístup do aplikačního obchodu.

Podle některých společností si takto americká společnost podmiňuje například i přístup k nejnovější verzi Androidu. Podmínkou je viditelné umístění aplikací Googlu na viditelných pozicích v mobilních zařízeních. Společnosti si tak stěžují na nespravedlivé zvýhodnění služeb americké společnosti, jako jsou například vyhledávač, mapy či YouTube. Především ten totiž představuje lukrativní zdroj příjmů z reklam.

Komise bude prošetřovat také proces testování kompatibility, který Google používá k rozlišení, kterým mobilním výrobcům využívajícím operační systém Android umožní přístup do aplikačního obchodu Google Play. Pokud totiž výrobci nesplní požadavky, která Google na zařízení má, není jim dovoleno nainstalovat příslušnou aplikaci. Panují tak obavy, že společnost tím některé výrobce nespravedlivě omezuje.

K získání dominantního postavení Googlu v poskytování on-line mobilních služeb pomohla oblíbenost androidích zařízení. Jen loni byla prodána více než miliarda telefonů s Androidem, což představuje 82 % z celosvětového prodeje smartphonů.

Kvůli podezření ze zneužití dominantního postavení prošetřovaly Google již antimonopolní úřady v USA a Jižní Koreji. Žádná opatření proti americké společnosti však přijata nebyla.

Stejně může skončit i šetření Evropské komise. Zahájení formálního vyšetřování totiž sice naznačuje existující obavy z možného porušení antimonopolních pravidel, avšak například pro nedostatek důkazů může být zrušeno. V opačném případě pak může Brusel uložit vysoké pokuty a vyžadovat také změnu obchodních praktik.

Google nařčení ze zneužití dominantního postavení v oblasti operačních systémů odmítá. V reakci na portál The Financial Times, který o zahájení šetření informoval, zmiňuje například i to, že je na samotných uživatelích androidích zařízení, které aplikace si stáhnou a budou používat. Zmiňuje také řadu aplikací, které konkurují jeho vlastním službám, přesto v jejich používání nejsou uživatelé androidích zařízení nikterak omezováni, ale naopak jsou již přímou součástí některých nových zařízení.

Firma poukázala i na to, že díky otevřenosti systému a možnosti jeho bezplatného použití kýmkoli se podařilo dosáhnout nižších cen mobilních zařízení, a spotřebitelé tak mají větší možnosti výběru.

Google je Evropskou komisí vyšetřován také kvůli údajnému upřednostňování vlastních služeb, jako je srovnávání nákupů, které tak byly zvýhodněny před konkurencí. Více se dočtete u kolegů na Technetu.