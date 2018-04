Google pomalu privatizuje Android. Může to mít fatální důsledky

Android byl vždy šířen pod otevřenými licencemi, což je velké plus pro všechny, kteří se chtějí podílet na jeho vývoji nebo ho využívat ve svých produktech. Je to však klíčové i pro bezpečnost - nyní navíc s přihlédnutím zejména ke kauzám okolo NSA, kdy je téměř nemožné umístit zadní vrátka do zdrojového kódu, kam se denně dívají tisíce vývojářů.

Vždy tu ale byla jedna výjimka z výše uvedeného, která se týkala obchodu s aplikacemi. Pokud tedy chtěl mít výrobce na svém zařízení Play Store, jehož zdrojové kódy drží Google pevně pod pokličkou, muselo dané zařízení projít sérií testů definovaných v tzv. Compatibility Definition Document (CDD). Což mělo zaručit, že výrobce neudělal v operačním systému nějakou neplechu, vše funguje, jak má, a především, že všichni vývojáři na Play Store se mohou spolehnout, že se žádné zařízení nebude odchylovat od domluvených standardů.

Vše by až doposud vypadalo jako naprostá idylka, kdyby Google v poslední době nezačal rozšiřovat hranice dané výjimky až do nepříjemných mezí, které mohou začít vadit jak vývojářům, tak samotným výrobcům mobilních zařízení. Nejčernější scénář může znamenat rozštěpení Androidu na mnoho vzájemně nespolupracujících celků. O tom, že taková varianta je reálná, se stačí podívat na Amazon a jeho zařízení Kindle Fire.

Uzavírání aplikací

Neuškodí si zopakovat, na jakých principech vydávání nových verzí Androidu vlastně funguje. Celý operační systém spadá pod správu Open Handset Alliance, kam mimo jiné patří mobilní operátoři, výrobci zařízení a hardwaru ve smyslu procesorů, grafických koprocesorů nebo pamětí. Google je zde tím hlavním hráčem, který táhne vývoj kupředu a nejvíce přispívá k rozvoji samotné platformy. Velmi úzce však spolupracuje s ostatními na jednotlivých úrovních operačního systému a přiléhajícího hardwaru. I ostatní společnosti však přispívají do zdrojových kódů platformy. Vše zjednodušeně patří pod Android Open Source Project (AOSP), kde naleznete zdrojové kódy všech verzí Androidu a můžete je (téměř) libovolně použít.

Problémem se nyní ale stává fakt, že Google, který stojí za vývojem většiny softwaru, stále více aplikací a zdrojových kódů obecně vydává pod uzavřenými licencemi a otevřené varianty nechává chátrat. Stačí se podívat na porovnání Google Search s jeho AOSP verzí. To samé platí pro kalendář, klávesnici s podporou Swype nebo třeba Google Music a AOSP variantu, která se zasekla několik let zpátky v čase. Marně byste hledali v rámci AOSP u fotoaparátu funkci snímání 360 stupňových panoramat.

Vyhledávání (Search) AOSP a Google Search (Google Now) Hudba (Music) AOSP a Google Music

Samozřejmě výše uvedené aplikace (tzv. Google Mobile Services nebo Google Apps) si můžete licencovat od Googlu, pokud splňujete podmínky dané CDD (podle posledních spekulací se rovněž platí necelý dolar za každé zařízení). Některé z těchto aplikací jsou rovněž k nalezení i na Play Store a dostupné pro uživatele, v jejichž telefonu nejsou obsaženy. Ke zdrojovým kódům a možnosti vylepšit nebo přizpůsobit si aplikaci pro svoje účely, ať už z pohledu vývojáře nebo výrobce, však již právo nemáte. Existují zde ale výjimky a některé úpravy jsou povoleny.

Dvojsečná zbraň

Daleko nebezpečnější z určitého pohledu než výše zmíněné uzavřené aplikace jsou Google Play Services. V jednoduchosti je to balíček automaticky instalovaný (a rovněž automaticky aktualizovaný) na všechny verze Androidu 2.2 a vyšší, který dříve obsahoval několik klíčových funkcí, které se týkaly především push notifikace a funkčnosti Play Store. Nyní se pole působnosti dosti rozšiřuje. Opět je to uzavřené řešení společnosti Google.

Google Play Services v současné době obsahuje funkce pro push notifikace, Google+, mapy včetně některých geolokačních vlastností, Play Games pro snadné propojování hráčů a rovněž služby týkající se in-app plateb, reklamy a Google Wallet.

Na jednu stranu je klíčové, že vývojáři mohou využívat těchto funkcí bez ohledu na verzi platformy, což platí především pro starší zařízení, ale na druhé straně se stávají stále závislejší na tomto uzavřeném řešení. Jsou tak více připoutání k ekosystému od Googlu, a pokud by chtěli přejít na některý z ostatních obchodů s aplikacemi, bude to pro ně o dost těžší.

Stínové aplikace

Jedním dechem je nutné k výše uvedenému dodat, že Google rozhodně nemusí zdrojové kódy zveřejňovat, nic ho k tomu nenutí a pouze brání svoje duševní vlastnictví. Spousta výše uvedených služeb, ačkoliv by se to nemuselo na první pohled zdát, rovněž využívá řadu klíčových funkcí na serverech, které se Google rozhodl neotevírat pro vývojáře. Služba s použitím těchto uzavřených technologií je pro uživatele lepší než varianta bez nich. Rozhodnutí tedy padlo.

Nesmí se ani zapomínat, že je možné si vše (zdarma) licencovat a využívat ve svých zařízeních. Google si je samozřejmě vědom, že do jeho kasičky plynou podíly na tržbách z Play Store, Google Music a dalších aplikací, čímž ochraňuje svoje investice vložené do jinak otevřené platformy. Zde nezbývá, než se podívat do stáje Applu či Microsoftu, jejichž filozofie je daleko uzavřenější prakticky ve všech ohledech.

Jak by asi vypadaly všechny stínové aplikace v podání Samsungu?

Google se však musí potýkat s následky svých činů, Samsung a další výrobci vyvíjejí svoje vlastní stínové aplikace, které jsou nezávislé na ekosystému Googlu. Stačí se podívat na Samsung Apps, S Voice, Samsung Wallet a mnoho dalších. V tom nejhorším případě se tak může stát, že Samsungu narostou křídla, naprosto se osamostatní, jako to udělal Amazon, a platforma se rozštěpí ještě více. Vzhledem k nedávno uzavřené dohodě je tento scénář spíše nepravděpodobný. Může však platit pro jiného výrobce, který svoje "stínové" portfólio teprve buduje a následky této dohody nese s nelibostí.

První velký odpadlík

V rámci podmínek OHA není jeho členům dovoleno vyvíjet vlastní větev Androidu a tak byste mezi nimi marně hledali Amazon. Ten se v roce 2011 rozhodl, že se vydá vlastní cestou a vytvoří vlastní odnož Androidu. Na zařízeních jako Kindle Fire tak pro začátek nenajdete třeba Play Store s milionem aplikací a existuje zde i docela velká pravděpodobnost, že aplikace normálně běžící na běžném Androidu nebude na Kindle Fire vůbec fungovat.

Amazon musel rovněž vytvořit od základu vlastní klony služeb, které se nalézají v rámci Google Play Services. Tyto služby nejsou však vždy tolik dokonalé jako jejich vzory a vývojáři mají o další bolehlav postaráno. Kupříkladu funkce týkající se map jsou několik let staré a samotné mapové podklady musel Amazon koupit od Nokie. Podobně se musí Amazon poprat třeba s push notifikacemi, Play Games a některými geolokačními funkcemi, které letos od Googlu obdržely několik zásadních vylepšení.

Udržovat i pro společnost s tak obrovským technologickým zázemím jako Amazon "vlastní" odnož operačního systému rozhodně není žádný med. Samsung a podobní velcí hráči se tak samozřejmě do podobné mise pouštět jen tak nebudou. Poslední spekulace však mluví o tom, že Microsoft přeci jenom uveden pod značkou Nokia svůj vlastní android telefon a bude se z výše uvedenými problémy muset potýkat (více zde).

Jaká bude budoucnost?

Ve stručnosti by se dalo říci, že budoucnost bude tam, kde budou peníze. Google je nejenom v rámci platformy Android živ z reklamy a prodeje elektronického zboží, ať už jsou to aplikace, hudba nebo filmy. Zbytek svých služeb včetně Androidu nabízí naprosto zdarma a financuje jejich vývoj právě například z reklamy. Výše uvedeným si jednak chce ochránit svoje know-how, přivázat k sobě ještě více vývojáře, trochu zatlačit na výrobce a pojistit si svoji budoucnost.

Obdobných principů se drží samozřejmě i ostatní společnosti. Operátoři v současné době prodávají nejvíce Samsung zařízení, do nichž vyvíjí komponenty ARM nebo třeba NVIDIA. Symbióza tak s největší pravděpodobností bude fungovat do té doby, kdy všechny články řetězce budou dostávat přiměřený podíl z celého koláče nebo dokud jeden hráč výrazně nepřeroste všechny ostatní.

Nezbývá doufat, že doba dalšího rozštěpení nikdy nenastane, protože by byla velká škoda pohřbít myšlenku na otevřený operační systém dostupný pro všechny uživatele. Přesně tohle je totiž motto Android Open Source projektu a ekosystému okolo Androidu.