Google posílá vzkaz Evropské komisi. Takhle se bude bránit

Pokuta ve výši 112 miliard korun je extrémně vysoká, ale ve skutečnosti to nejspíš na rozhodnutí Evropské komise není to, co Google nejvíc trápí. Částka 4,34 miliardy eur totiž představuje jen asi dvoudenní obrat gigantu nebo méně než 5 % jeho aktuálních rezerv hotovosti. Přesto bude Google i o peníze, které teď bude muset zaplatit „do úschovy“, než se rozhodne o jeho odvolání, bojovat.

Hlavní boj však Google svede o svůj vlastní ekosystém a obchodní model. Právě to je totiž to, co Evropská komise ve své aktuální zprávě napadá. Google podle ní nutí výrobce chytrých telefonů s Androidem, aby do nich instaloval jeho aplikace. Přístup k obchodu Google Play podmiňuje firma instalací vyhledávače Google a prohlížeče Chrome do telefonů. Za to, že bude v telefonech vyhledávač Google předinstalován exkluzivně, pak výrobcům či operátorům Google dokonce platí. A také zakazuje (nejspíš skrze Open Handset Alliance) výrobcům zařízení s klasickým Androidem připravovat přístroje s různými neoficiálními odnožemi systému.

Tím vším si Google posiluje pozici svého vlastního vyhledávače, což mu pak pomáhá navyšovat příjmy z reklamy. Ostatně, Google to vlastně ani ve svých prohlášeních nijak nepopírá. Zdá se, že firma se domnívá, že má na takové jednání právo. Za to, že Android poskytuje všem zdarma a kdokoli si s ním může dělat, co se mu zachce, firma očekává něco na oplátku. A tím něčím je právě instalace svých aplikací, které mu přinášejí zisky: tedy především vyhledávače.

„Obáváme se, že dnešní rozhodnutí naruší pečlivou rovnováhu Androidího ekosystému. Věříme, že máme silné argumenty pro výhody, které Android na evropský trh přinesl,“ říká ve video-reakci na rozhodnutí Komise šéf Googlu Sundar Pichai.

Boj proti fragmentaci

Otevřený systém od Googlu s sebou nese dlouhodobě jeden velký problém. Tou je jeho velká roztříštěnost. Google nemá Android tak pod kontrolou, jako třeba Apple svůj systém iOS. Firma se to snaží v posledních letech změnit a přijala k tomu celou řadu opatření. „Historie ukazuje, že bez jasných pravidel pro základní kompatibilitu se otevřené platformy fragmentují, což poškozuje uživatele, vývojáře i výrobce telefonů. Pravidla, která zajišťují kompatibilitu Androidu, se tomu snaží vyhnout a udržet Android v dlouhodobě dobré kondici,“ vzkazuje šéf Googlu.

K těmto pravidlům firma řadí vlastně i ony tři Evropskou komisí kritizované postupy. Především svázání instalace Google Play se splněním určitých podmínek (včetně instalace konkrétních Google aplikací) považuje firma za důležité. Totéž platí v případě „ochrany“ proti neoficiálním odnožím systému.

„Vývoj Androidu byl nákladný. Aby se stal tím, čím je dnes, musel do něj Google během deseti let investovat miliardy dolarů. Tato investice pro nás dává smysl díky tomu, že můžeme nabídnout výrobcům telefonů možnost předinstalovat na jejich telefony sadu oblíbených aplikací od Googlu (včetně Vyhledávače, Chromu, Obchodu Play, Map a Gmailu), díky kterým může telefon plnit základní funkce hned, jak ho vyndáte z krabice, a které Googlu zároveň generují příjmy z reklamy,“ vysvětluje Pichai, proč firma má určité požadavky.

Jde to i bez Google Play, ale jen v Číně V drtivé většině světa jsou přístroje s Androidem, které nemají přístup k Google Play, neprodejné. Výjimkou je Čína, kde existují alternativní obchody s aplikacemi a navíc tam nefungují (nebo jen omezeně) služby Googlu. Proto čínští výrobci prodávají na vlastním trhu telefony s často výrazně upraveným Androidem a nepotřebují podmínky Googlu plnit. Pokud ale chtějí exportovat telefony i mimo domácí trh, musí hrát pravidla Googlu.

Google bude nejspíš před EK argumentovat, že „být členem klubu“ nikoho nenutí. Ostatně, říká to i Pichai: „Žádný z výrobců dokonce není povinován se těmto pravidlům upsat – mohou využívat a upravovat Android, jak chtějí, stejně jako to udělal Amazon na svých tabletech Fire a na TV Sticku,“ píše na blogu firmy. Android bez Google Play a některých populárních Google aplikací si opravdu může stáhnout kdokoli a použít ho a upravit podle libosti. Kdo aplikace chce, prostě se musí podřídit určitým pravidlům kompatibility. I v tom případě ale bude firma tvrdit, že dává výrobcům smartphonů volnost.

To, že v rámci splnění podmínek musí být v „certifikovaných“ smartphonech asi 11 aplikací od Googlu, totiž v žádném případě neznamená, že by výrobci nemohli předinstalovat i jiné aplikace: to je třeba případ Samsungu, který upřednostňuje některé služby Microsoftu a namísto Chromu servíruje přednostně vlastní prohlížeč. Podobný postup může zvolit kdokoli z výrobců, Google mu v tom nebrání, to je pravda. A i v případě, že Google zaplatí výrobci, aby byl jeho vyhledávač v telefonu exkluzivně, není vše ztraceno: uživatel si přeci může následně svobodně doinstalovat jakékoli aplikace, třeba vyhledávač od Seznamu.

„Díky Androidu dnes koupíte telefon se zhruba 40 předinstalovanými aplikacemi od různých firem, tedy nejen od té, od níž jste svůj telefon koupili. Pokud dáváte přednost jiným aplikacím, prohlížečům nebo vyhledávačům než těm předinstalovaným, můžete je snadno vypnout nebo odinstalovat a místo nich si vybrat jiné. Třeba od některého z 1,6 milionu evropských vývojářů, kteří se jejich tvorbou živí,“ argumentuje Sundar Pichai v příspěvku na blogu firmy.

Jiná doba

Celkově Google argumentuje, že jeho operační systém přináší mnohem větší možnost volby, než bylo před jeho příchodem možné. Tím, že Google dal Android v roce 2007 volně k dispozici, prý podle Pichaie nastartoval konkurenci: „Tato volba dala vzniknout ohromnému ekosystému výrobců telefonů, mobilních operátorů a vývojářů, který dnes obsahuje 24 000 různých zařízení od více než 1 300 značek. Tato šíře volby podporuje inovaci a konkurenci, což snižuje ceny, takže má čím dál více lidí přístup k informacím z celého světa,“ prohlásil šéf Googlu. Podle něj strategie Googlu vede „k lepším produktům za lepší ceny“.

Uživatel Androidu si podle Pichae pak sám nainstaluje v průměru zhruba padesát aplikací a mezi nimi třeba i různé alternativní prohlížeče: „Jenom loni si z našeho obchodu s aplikacemi Play stáhli uživatelé více než 94 miliard aplikací, prohlížeče Opera Mini a Firefox si uživatelé stáhli více než stomilionkrát, UC Browser více než 500milionkrát,“ pokračuje v obraně šéf Googlu a argumentuje, že aktuální rozhodnutí komise opomíjí současné možnosti volby i fakta o tom, jak uživatelé své telefony používají.

Dodává, že v devadesátých letech bylo problematické vyměnit programy předinstalované na počítači. Možná se tak bude Google snažit argumentovat proti tomu, aby bylo na jeho případ nahlíženo stejně, jako na obdobné kauzy Microsoftu především z první dekády tohoto tisíciletí. Tehdy EK donutila Microsoft z Windows „vyndat“ prohlížeč Internet Explorer a přehrávač Windows Media Player.

Trochu jiný pohled

Google tak má na celou záležitost zásadně jiný pohled než Evropská komise. Jenže to vypadá, že EK vlastně jeho argumenty nerozporuje. Nikde v její zprávě nezaznívá, že by Google nepřispěl k rozvoji trhu s chytrými telefony, netvrdí, že nedal Google prostor vývojářům a že neusnadnil přístup uživatelů k aplikacím.

Jediné, co EK tvrdí, je, že díky svému postupu Google zvýhodňuje svůj vlastní vyhledávač a to mu pomáhá navyšovat vlastní příjmy. To je to nekalé jednání. Tím, že Google výrobce „motivuje“ k tomu, aby do telefonu přednostně nainstalovali jeho vyhledávač nebo prohlížeč, stoupá pravděpodobnost, že bude uživatel tuto aplikaci používat. I když má možnost si stáhnout aplikaci jiného vyhledávače nebo jiný prohlížeč. To bude chtít Komise změnit.