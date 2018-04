Googlu se zalíbil úspěch Applu a začíná ho napodobovat

Na první pohled jsou nové smartphony Pixel jen dražšími nexusy s novým jménem. Jenže ve skutečnosti je situace trochu jiná. Ačkoli má jejich výrobu na starosti HTC, vývoj probíhal jinak než u nexusů. U nich totiž Google vstupoval až do závěrečné fáze vývoje a vybíral si od dodavatelů ten nejvhodnější stroj, proto se často střídali výrobci těchto modelů. Vývoj Pixelů naproti tomu probíhal od počátku v režii Googlu a je otázkou, nakolik (a zda vůbec) do něj promlouvali lidé od HTC. To je tak jen pouhým OEM výrobcem a vrací se tím ke svým kořenům.

Tato zdánlivě drobná změna je znamením nové filozofie. Google telefony vlastními silami nejen vyvinul, ale sám je bude i prodávat. Byť si na to může místně zjednat různé prostředníky, bude to právě Google, kdo bude řešit dodávky partnerům nebo se třeba domlouvat s operátory. Google tedy přebírá stejnou metodu, jakou volí tradiční hráči na trhu s chytrými telefony.

Firma dokonce vyzkouší i vlastní fyzický prodej. V průběhu října otevře firma v New Yorku na Spring Street svůj první obchod. Podle všeho půjde o prodejnu dočasnou, takzvaný popup-store, ale Google si tím nejspíš testuje, jaký potenciál by mohly jeho vlastní kamenné obchody mít. Na dočasné adrese v New Yorku nabídne své produkty, které nově propaguje pod značkou Made by Google.

Kromě smartphonů Pixel sem spadají i další kusy hardwaru od Googlu, jako jsou nový reproduktor-asistent Google Home, tradiční Chromecast, nové brýle pro virtuální realitu Daydream View nebo nový wi-fi router Google Wifi. Navíc může nabízet i některé služby, třeba ty mobilní v rámci Google Project Fi. A přidat k tomu může třeba produkty pro chytrou domácnost své dceřiné firmy Nest. Značka Made by Google není na rozdíl od nexusů žádným experimentem, Google to s ní myslí vážně a nechce, aby jeho výrobky byly okrajovou záležitostí.

Hardwarové novinky by měly být životaschopné samy o sobě, přesto však budou nadále sloužit jako platforma pro prodej dalších služeb Googlu. Firma chce jednoduše mít více pod kontrolou celý svůj ekosystém podobně jako konkurenční Apple.

Google, respektive jeho mateřský koncern Alphabet by ovšem mohl tímto krokem znervóznět své tradiční partnery, především korejský Samsung. Obzvlášť, když firma k telefonům přidá třeba lepší podmínky využívání cloudových služeb, než nabízí ostatním uživatelům Androidu. Firma však slibuje, že vývoj systému a hardwaru budou pečlivě odděleny. To má zaručit, aby se například informace o chystaných novinkách výrobců telefonů nemohly promítnout do přípravy nového hardwaru Made by Google. Firma zdůrazňuje, že výrobci jako Samsung, LG nebo Huawei jsou nadále významnými partnery a že jejich tajemství své hardwarové divizi určitě neprozradí.

Stojí také za připomenutí, že to není poprvé, kdy se Google vrhá do mobilního světa vlastními silami. Firma v závěru roku 2011 koupila slavného výrobce mobilních telefonů Motorola, ale značku se mu nikdy nepodařilo pozdvihnout k někdejší slávě. Proto přišlo zkraje roku 2014 oznámení o prodeji Motoroly čínskému Lenovu.

Mimochodem, šéfem nové hardwarové divize Googlu je Rick Osterloh, bývalý šéf Motorola Mobility. Ten firmu vedl i po převzetí Lenovem, opustil ji letos v březnu.