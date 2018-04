Nejlepší Android se snaží být trochu jako iPhone. Test Google Pixel XL

Nová strategie Googlu přináší novou řadu mobilních telefonů. Typy Pixel a Pixel XL jsou si velmi podobné, liší se v podstatě především úhlopříčkou displeje a jeho rozlišením. Zatímco standardní Pixel si vystačí s pětipalcovým Full HD panelem, námi testovaný větší Pixel XL má 5,5palcový displej s QHD rozlišením.

U Pixelů se Google sám vydává za výrobce zařízení, už se nechlubí tím, kdo je pro něj vyrábí, jako tomu bylo u Nexusů. Víme však, že Pixely vznikají v továrnách HTC a v některých ohledech je to na nich i trochu vidět. Další změnou je výrazný posun v cenách. Ty české zatím známé nejsou, ale v USA jsou nastaveny stejně jako u odpovídajících iPhonů 7 a 7 Plus. Pixely tak jsou vyloženě prémiové telefony.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoký výkon

čistý a rychlý systém

výborný fotoaparát

kvalitní zpracování

Proč nekoupit? chybí odolnost vodě

vysoká cena

větší rozměry

pevná paměť Kdy? již brzy Za kolik? od cca 25 000 Kč

Vlastně míří na trochu jiného zákazníka, než toho, který si kupoval Nexusy. Chtějí zaujmout ty, kdo žádají špičkový smartphone s co nejlepší podporou a zároveň je mu sympatický celý ekosystém Googlu. Na druhou stranu i majitelům nexusů mají modely co nabídnout. Důkazem toho je fakt, že testovaný kousek nám zapůjčil čtenář, který tradičně používal modely Nexus a Pixel XL si dovezl ze zahraničí.

Proč už ne Nexus?

Jednoduše proto, že Google chtěl. Firma si řekla, že vezme osud telefonů se svou značkou více do vlastních rukou a Pixel je první představou o opravdovém „Googlephonu“. Google chce z Pixelů ještě více učinit výkladní skříň, tentokrát nejen operačního systému Android, ale všech služeb a veškeré techniky, kterou má internetový gigant k dispozici. I proto ta změna se značkou, Google už nechce podporovat různorodost vlastních smartphonů, chce jim dát určitou jednotu. To je na Pixelu XL hodně vidět, na náš vkus někdy až trochu příliš.

Jak to myslíte s tím příliš?

Inu, zatímco předchozí Nexusy byly třeba i po vizuální stránce docela odvážná a hlavně různorodá zařízení, Pixely jsou vcelku uniformní. Oba modely mají stejný design a ten je navíc takový nemastný-neslaný. Tvary jsou obyčejné, zepředu si Pixel XL můžete splést s jakýmkoli „anonymním“ smartphonem.

Jediným designově zajímavým prvkem je zadní strana, která má horní třetinu vyvedenou v lesklém skle, namísto kovu, ze kterého je celé tělo. Důvod je nejspíš opravdu jen designový, pro ozvláštnění. Možná je to trochu samoúčelné, ale je fakt, že to dodává Pixelu alespoň nějaký charakter. Jinak totiž smartphone vypadá na první pohled až moc obyčejně, není na něm nic zvláštního a rozhodně nebudí pozornost. To by ale mohlo řadě zájemců vyhovovat, protože většina špičkových smartphonů dává své vlastnosti na odiv, Pixel XL je takový neokázalý super-telefon.

Není to v rozporu s prémiovou povahou?

Ne, není. Luxus nemusí být okázalý a Pixel XL je jednoduše umírněný kousek, který ovšem má všechny atributy prémiových modelů. Zpracování je příkladné, tady šel Google ke zkušeným mistrům – ruka HTC je na kvalitě zpracování dobře vidět, byť konkurence se už na tchajwanskou firmu dotáhla. I základní tvary telefonu tak trochu nesou stopu designové linie HTC, ale ne nijak přehnaně. Kdybychom o původu nevěděli, mohli bychom se jen dohadovat, odkud Pixel pochází.

S HTC má Pixel XL ještě jednu souvislost – trochu plýtvá místem, což smartphony tchajwanské značky tak nějak dělají. Displej tu zabírá 71 % čelní plochy a především prostor pod displejem je tu až nečekaně veliký. Na druhou stranu Pixel XL rozhodně není tak přerostlý, jako iPhone 7 Plus, takže tu není nijak zásadní důvod ke kritice. Ale na trhu rozhodně najdeme kompaktnější smartphony s 5,5palcovým displejem.

Zastavme se ještě u oné plastové zadní strany – tento díl kryje i čočku fotoaparátu a bohužel není vyroben ze skla Gorilla Glass, ale z obyčejného materiálu. Snadno tu tak může dojít k poškrábání, což je docela nemilé. Mimochodem, čelní sklo je Gorilla Glass 4, nikoli pětka, jako u některých konkurenčních super-smartphonů.

V čem se liší od nexusů?

Kromě jména a designu je tu samozřejmě klasický mezigenerační posun. Pixel XL dostal aktuální nejmodernější hardware v podobě Snapdragonu 821 a 4 GB RAM, což je v obou případech nárůst proti loňskému Nexusu 6P, který jsme hodně chválili.

Když ovšem vynecháme hardware, u kterého je změna logická, je tu ještě jedna trochu větší změna. Google opustil u svého vlastního smartphonu čistý Android. Není to ale nijak dramatický krok, Pixely jen dostaly nový launcher, který se jmenuje Google Now Launcher a který si může kdokoli nainstalovat i do svého stávajícího smartphonu.

Změnil launcher nějak ovládání?

Nijak zásadně. Nově tu není přímo ikona pro vstup do menu s aplikacemi, to se vytahuje ze spodní řady pěti ikon, které jsou dostupné na každé domovské obrazovce coby zkratky. Buď stačí prstem trochu táhnout nebo jen klepnout na malou šipku nad prostřední ikonou. V menu s aplikacemi se pohybuje vertikálně, nikoli po stranách. Domovská obrazovka ovšem klasicky po stranách uspořádána je.

Tato cesta je jakýmsi kompromisem mezi dosavadní dvojicí filosofií, které se u Androidu objevují: tedy klasické řešení s menu s aplikacemi a řešení s domovskou obrazovkou, kde se mísí všechny ikony aplikací s widgety. U Google Now Launcheru si v podstatě uživatel může svobodně vybrat, která z cest mu vyhovuje více a tu může používat, aniž by něco nastavoval. Malá šipka vedoucí do menu s aplikacemi nikomu, kdo se chce pohybovat jen po domovských obrazovkách, překážet nebude (na rozdíl od ikony pro vstup do menu, kterou jinak Android používá).

V ovládání nám trochu vadí jedna hardwarová vlastnost – vypínací tlačítko na pravém boku je docela vysoko a nad tlačítky pro ovládání hlasitosti, občas se nám stávalo, že jsme stiskli ta a ne to vypínací.

Jsou tu i další softwarové novinky?

Ano, ale řadu z nich jsme vlastně nemohli vyzkoušet naplno. Je tu komunikační aplikace Google Allo, která v sobě integruje umělou inteligenci Google Assistant. Ta ale umí pouze anglicky, takže ji využije jen menší množství uživatelů. Na druhou stranu dovede být nápomocna. Základní filosofií je, že Assistant reaguje na textové příkazy, namísto většinou používaných hlasových. To má tu výhodu, že si uživatel nemusí dělat starosti s přízvukem a člověk si nemusí připadat jako blázen. Assistant by se mohl stát užitečnou záležitostí, zatím je to ale jen takové interaktivnější vyhledávání a na jeho využití bude potřeba si zvyknout.

Allo jinak jako taková může sloužit pro komunikaci s vašimi přáteli, zjednodušeně řečeno je to další „chatovací“ aplikace – jako by jich už Google neměl dost. Allo by ale snad i díky asistentu nakonec mohla převzít nadvládu v tomto trochu roztříštěném světě. Zatímco Allo slouží pro chat, aplikace Duo, která je tu také předinstalována, je určena pro videohovory (obě aplikace jsou ke stažení v Google Play).

Poprvé se tu také setkáváme s aplikací pro virtuální realitu Daydream, která funguje jen na podporovaných smartphonech a u které bude nejspíš podmínkou Android 7. Bez brýlí Google VR jsme ji ale vyzkoušet nemohli.

A co Android 7, přináší nějaká zásadní změny?

Na první pohled se tu nic zásadního nezměnilo, odlišnosti najdeme v drobnostech. Jendou z nich je třeba fakt, že čtečka otisků prstů, kterou Pixel XL má, podporuje i gesta, jako některé modely Huawei – pohybem prstem tak lze snadno stáhnout nebo zase schovat notifikace z lišty. Systém prošel další vnitřní optimalizací, což je vidět na naprosto samozřejmém a bezproblémovém fungování smartphonu.

Vylepšené jsou notifikace v systému, které dostaly více prostoru a umožňují některé akce, jako třeba rovnou odpovídat na e-maily. Připomeneme třeba i nový multi-tasking s rychlým přepnutím do předchozí aplikace dvojitým stiskem tlačítka. Podle našich kratších zkušeností, ale hlavně podle zkušeností majitele se ukazuje, že systém opět o něco lépe zachází s energií z baterie.

Jaká je výdrž baterie?

Velmi dobrá, oproti předchozímu Nexusu 6P se o něco vylepšila, přitom kapacita baterie zůstala shodná: Pixel XL disponuje 3 450 mAh, stejně jako předchůdce. I při perném provozu v našem testu zvládl Pixel XL vcelku snadno dva dny na jedno nabití a ještě mu trochu energie zbývalo. Navíc se dovede Pixel XL velmi rychle nabíjet, krátký test ukázal, že půl hodina nabíjení s dodávanou nabíječkou znamená doplnění asi třetiny kapacity, což je vlastně dost energie na běžný den fungování. Při nabíjení je potřeba počítat s tím, že telefon má USB-C konektor. Ten se sice stává čím dál běžnějším, ale stále bude složité shánět nabíječku na cestách, pokud si tu svoji zapomenete doma.

Chybí vám něco ve výbavě?

Pixely od Googlu si zachovaly tradiční nevýhodu modelů Nexus v podobě pevně dané porce paměti, není tu možnost ji rozšířit paměťovými kartami. V základní 32 GB verzi, kterou jsme testovali, je od začátku k dispozici solidních asi 24 GB paměti. To by mohlo stačit, nicméně je třeba počítat s tím, že pokud máte větší nároky na paměť, pak bude potřeba za ni pořádně připlatit. Oproti některým špičkovým smartphonům tu chybí například odolnost vůči vodě. Jinak nám ale ve výbavě opravdu nic nechybí, je tu výkonný hardware, výborný QHD displej s AMOLED technologií, který ale subjektivně není nijak lepší oproti displeji v 6P. Nechybí tu samozřejmě LTE, NFC a vše další. Navíc se Google chlubí i opravdu vynikajícím fotoaparátem.

Má prý nejlepší foťák, je to pravda?

Na verdikt, zda má Pixel XL nejlepší fotoaparát na trhu, si budeme muset počkat, telefon porovnáme s některými nejlepšími fotomobily na trhu. Ale již teď je jasné, že foťák je opravdová špička. Překvapivě mu stále chybí optická stabilizace obrazu, Pixel XL používá jen elektronicou stabilizaci, která využívá interní senzory telefonu. Snímač se chlubí 12,3 miliony pixelů o velikosti 1,55 mikrometru, což je v mobilním světě nadstandard. Konstrukčně vychází snímač z předchozí generace, kterou měly Nexusy 6P a 5X od Huawei a LG, ale byl vylepšen. Už u nich patřil foťák ke špičce, ostatně v našem slepém fototestu se Nexus 6P letos v létě umístil na druhém místě za Galaxy S7.

Oproti němu je foťák u Pixel XL určitě lepší, bleskurychle ostří za prakticky každých podmínek a velmi dobře tu funguje automatické HDR, i s ním vypadají snímky přirozeně. Celkově je foťák hodně pohotový a rychlý, sekat snímky se dají téměř donekonečna. Ovládání je jednoduché a Google tu nedává možnost detailního manuálního nastavení parametrů focení, musíme si vystačit s kompenzací expozice po zaostření. Ale ve většině případů to stačí.

Snímky jsou hezky ostré a mají dobré detaily, platí to i pro ty pořízené ve špatném světle. U nich se pochopitelně dostavuje šum, ale není ho nijak přespříliš, navíc působí docela přirozeným dojmem, algoritmy se jej nesnaží nepřirozeně zamaskovat. Foťák je tedy parádní, v denním světle má podle nás možná nad Galaxy S7 trochu navrch, ve tmě se karta mírně obrací.

Mám si ho pořídit?

Inu, zatím je pořízení Pixelu XL poměrně komplikovanou záležitostí, ale do České republiky by se telefon nakonec měl oficiálně dovážet. Ceny budou určitě vysoké, zhruba na úrovní iPhonů 7 – Pixel XL by tedy mohl začínat na ceně zhruba 25 000 korun, menší Pixel na 21 000. To je opravdu hodně peněz, byť za špičkový smartphone.

Otázkou ovšem je, jestli má za takovou cenu Pixel XL kupovat. Ano, je to špičkový smartphone, ale v podstatě je to jen interpretace tohoto stavu v podání Googlu. Není nijak zásadně lepší, než stávající top modely na trhu. Displej má atraktivnější Samsung, i jeho foťák bude v praxi možná trochu lepší, to ukáže až přímé srovnání. Google Pixel XL je větší, než mnohé 5,5palcové smartphony, výkonu má dost, ale ani v něm aktuálním top-modelům neuteče. V některých detailech je lepší, čistý a svižný systém je oproti některým graficky předělaným a aplikacemi nacpaným řešením opravdovou úlevou. Pixel XL je ale celkově spíš odpovědí Googlu na iPhone 7, než nějaký zásadní androidí smartphone.

Oproti nexusům ztratily modely Pixel výhodu lákavější ceny. V androidím světě je tak spousta jiných a asi atraktivnějších smartphonů. Ať už je to špičkový Samsung Galaxy S7 edge s vysokou cenovkou 22 600 korun nebo OnePlus 3 s minimálními ústupky a cenou 11 000 korun.

Paradoxně také může být soupeřem pro Pixel XL loňský Huawei Nexus 6P – rozdíl ve výkonu mnoho uživatelů nepozná, stejně jako rozdíl v kvalitě fotoaparátu nebo některých dalších oblastech. Přitom je Nexus 6P levnější (stojí asi 16 000) a určitě osobitější smartphone. Jen jeho dostupnost je problematická. Huawei také může konkurovat třeba modelem P9 Plus za 20 000 korun, která má ale nižší rozlišení displeje. Za úvahu stojí třeba i HTC 10 s menším displejem, které se prodává asi za 18 500 korun.

Pixel XL jednoduše představuje jen další alternativní volbu v docela zaplněné kategorii špičkových smartphonů. Určitě má co nabídnout, ale konkurenci rozhodně neporáží na hlavu.