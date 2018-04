Google přitlačil na pilu. Nové Pixely jsou výborné i pořádně drahé

Googlu se novinky příliš dobře utajit nepodařilo, takže při představení jsme se zásadních překvapení nedočkali. Hardware obou Pixelů, které produkuje HTC, je výborný, řadí telefony na špičku. To ale znamená zároveň to, že doba, kdy předchozí Nexusy patřily mezi cenově velmi atraktivní přístroje, již platit nebude.

Google zatím uvedl jen ceny pro USA. Tam bude menší pětipalcový model startovat na částce 649 dolarů bez daně, což je v přepočtu 15 700 korun. S daní to pak bude průměrně zhruba o sedm procent víc. Jenže když budeme chtít kalkulovat teoretickou cenu pro český trh, tak budeme muset přičíst DPH a pak se základní verze dostane téměř k 19 000 korunám.

A to je opravdu hodně. Menší Pixel s větší pamětí 128 GB pak bude stát 749 dolarů, takže v přepočtu a s DPH zhruba 22 000 korun. Větší model pak vyjde na 769 a 869 dolarů, v přepočtu s DPH tedy až na hodně vysokých 25 000 korun. To je víc, než kolik chce Samsung za Galaxy S7 edge nebo za Galaxy Note 7 s vybuchující baterií, do čehož si Google na prezentaci rýpl.

Pixely se konkurentům v podobné cenové hladině vyrovnají hardwarem a přidávají funkce, které zatím konkurence nemá. Je to Google Assistant a vlastní nadstavba Pixel Launcher. Jenže asistent asi zatím nebude fungovat ve všech regionech světa a hlavně nebude podporovat všechny jazyky. To ale zatím není jasné. V každém případě, v USA a Kanadě, v západní Evropě (primárně v Německu a Velké Británii), Austrálii a později v Indii bude funkční a tam se i telefony začnou prodávat.

Američané se také mohou těšit na zajímavou modrou verzi obou telefonů, ta zatím jinde dostupná nebude. Zbytek světa si bude muset vystačit se stříbrnou a černou verzí.

Základní model má pětipalcový displej s rozlišením FHD, tedy 1 920 x 1 080 pixelů. Větší a dražší verze XL má displej s úhlopříčkou 5,5 palce a s rozlišením QHD, tedy 2 560 x 1 440 pixelů. V obou případech je displej typu Amoled.

Konstrukce má být precizní a pevná. Kombinuje kovový rám, hliníková záda a přední část z leštěného skla. Design preferuje zaoblené hrany. Telefony jsou pohledné, ale nic převratného nepřinášejí. Což ostatně není jejich účel, Google zde preferuje funkčnost a uvedení nových funkcí.

Výkonu budou mít oba modely dostatek. Pohání je procesor Snapdragon 821, což je jeden z nejvýkonnějších procesorů současnosti a vlastně i horká novinka. V USA budou Pixely prakticky první přístroje s tímto procesorem. Operační paměť má 4 GB, uživatelská pak buď 32 GB v levnější verzi obou modelů nebo 128 GB v dražších variantách. Ale Google slibuje neomezené úložiště na fotky a videa. To vše zdarma v Google Photos, samozřejmě v cloudu. Systém pak dokáže v případě potřeby místa automaticky odmazávat nejstarší uložené fotky, které jsou uložené v cloudu.

Fotoaparát je v u obou modelů stejný a má rozlišení 12,3 Mpix. Jednotlivé body mají velikost 1,55 mikronu, což by mělo mít pozitivní vliv na kvalitu snímků. Světelnost objektivu je f/2.0 a podle testu DxO Mark Mobile jsou Pixely nejlepší současné fotoaparáty (test najdete zde). Google pak vyzdvihuje i novou elektronickou stabilizaci obrazu pro videa.

Oba Pixely nabídnou vestavěnou službu Google Duo pro videohovory. V případě aktualizací systému vše proběhne automaticky na pozadí a kdo by chtěl na Pixel přejít, může využít službu Switching, která přenese všechna data z jiného smartphonu. Prý i z iPhonu.

Pro Pixely pak Google představil i nové brýle pro virtuální realitu Google Daydream. Brýle mají zajímavý textilní potah a pro spojení s mobilem nepotřebují konektor. Vše probíhá bezdrátově. Chytrým vylepšením je pak dálkový ovladač, takže už nebude nutné hledat tlačítka na brýlích. Google Daydream budou stát 79 dolarů, což je v přepočtu 1 900 korun, s DPH by to mohlo být na českém trhu zhruba 2 300 korun. Dostupnost pro český trh ale opět není známa.