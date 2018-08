Rusové odhalili očekávaný americký supersmartphone s obrovským výřezem

Dosud Google prodával své Pixely jen přímo nebo u amerického operátora Verizon. Ovšem nový Pixel 3 XL by se podle všeho měl oficiálně objevit i ve volném prodeji. Nyní se díky únikům z Ruska ze stránek Rozetked a twitterového účtu Wylsacom dozvídáme o americkém smartphonu prakticky vše.

Stejně jako řada nových přístrojů, ani Pixel 3 XL se neobejde bez výřezu displeje. Ale jestliže průkopníkovi tohoto řešení firmě Essential nebo řadě čínských výrobců se podařilo výřez minimalizovat, tak nový Pixel bude mít výřez obrovský.

Je to dáno tím, že novinka bude mít dvě infračervené kamery. Ty by měly nabídnout opravdu bezpečné odemykání telefonu pomocí skenu obličeje. Přesto na zádech nebude chybět čtečka otisků prstů, takže uvidíme, jak moc přesné odemykání pomocí obličeje bude.

Ve výřezu je umístěn i reproduktor, druhý je ve spodní části. Zvukový přednes bez sluchátek by tak měl být velmi kvalitní. Mimo čtečky zaujme na zádech pouze jedna čočka fotoaparátu. V době, kdy se do smartphonů dostávají hned tři čočky, to vypadá jako zpátečnictví.

Ovšem už u minulého Pixelu 2 XL Google dokázal, že i s jednou čočkou a propracovaným softwarem jdou dělat divy. Pixel 2 XL byl v době uvedení ohodnocen jako nejlépe fotografující smartphone a problémy mu nedělají ani hrátky s hloubkou ostrosti. To, že bude novinka patřit mezi špičku, dokazují zveřejněné fotografie.

Displej nového Pixelu bude obří. Jeho úhlopříčka bude 6,71 palce, což je hodnota dříve známá z tabletů. Ovšem rámečky okolo displeje jsou minimální. Přesné rozměry neznáme, ale na fotografiích při držení v ruce nijak monstrózně nevypadá.

Displej bude mít vysoké rozlišení 2 960 x 1 440 obrazových bodů a můžeme předpokládat, že to asi bude velký žrout energie. Přesto telefon nijak extrémní baterii nedostane. Bude mít kapacitu 3 430 mAh, takže můžeme očekávat jen průměrnou výdrž.

Po stránce designu se toho mimo výřez v displeji mnoho nezmění. Je tu však nový konstrukční prvek, jehož absence byla vyčítána předchůdci. Jsou jím skleněná záda, takže jednou z nových funkcí bude bezdrátové nabíjení.

Součástí konstrukce jsou i stisknutelné boky telefonu. To je vynález HTC, jehož vývojový tým Google odkoupil. Stiskem boků smartphonů tak bude možné aktivovat například osobního asistenta. Audio konektor 3,5 milimetru chybí, ale v balení bude redukce.

Samozřejmě nebude chybět aktuálně nejvýkonnější procesor Snapdragon 845. Předností smartphonu od Googlu bude rychlá aktualizace na nové verze systému Android, ale opět by měla být zaručena podpora nových verzí systému pouze po tři roky.