Google nové iPhony příliš neohrozí. Pixely představí až měsíc po nich

Google je sice úhlavní konkurent Applu, ale ne tolik v oblasti smartphonů. Konkurencí je jeho systém Android, který ve svých smartphonech mají stovky výrobců. Samotné Pixely žádným velkým hitem nejsou.

Těžko očekávat, jaký bude zájem o jejich třetí generaci. Jasný prodejní trhák to s největší pravděpodobností nebude. O novém Pixelu 3 XL díky únikům z Ruska už víme téměř vše, přesto si na oficiální uvedení ještě počkáme.

Google právě rozeslal pozvánky na svou tiskovou konferenci, nové Pixely představí až 9. října na akci v New Yorku. Tedy zhruba měsíc po nových iPhonech. Stále je to ovšem lepší termín než jarní uvádění nových samsungů. Samsung totiž nemá mimo specifického modelu Note před Vánoci co nabídnout.



Pixely nyní vyvíjí už Googlem vlastněné vývojové centrum HTC. Tato značka by mohla vyrábět jednodušší z nových Pixelů, i když se hovořilo o jiných ODM producentech (výrobci, kteří navrhují produkty pro jiné firmy). Samotné HTC si potom má nechat vyrábět vlastní smartphony externě.

Google měl v loňském roce podle analytické společnosti IDC prodat necelé čtyři miliony pixelů. To je přitom velmi málo. Samsung loni prodal přes 317 milionů smartphonů, Apple skoro 216 milionů a Huawei 153 milionů.

Problém slabých prodejů pixelů by mělo vyřešit jich oficiální uvedení do volného prodeje. Zatím se oficiálně pixely prodávají jen v některých zemích přímo od Googlu, nebo u amerického operátora Verizon. U nás se zatím žádný z předchozích modelů oficiálně neprodával, a pokud jste na nějaký kus v obchodech narazili, šlo vždy o neoficiální dovoz.