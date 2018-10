Hardware nic moc, ale Pixely od Googlu ukazují sílu softwaru

Nové modely Google Pixel 3 sice patří opět ke špičkovým smartphonům, ale zároveň ukazují, že v oblasti hardwaru se vlastně Google za nějakými rekordy nežene. To nechává na jiných a a předvádí, jak velký pokrok může zapříčinit software, což je v podstatě doména Googlu.

Jistě, Pixely mají Snapdragon 845, aktuálně stále nejvýkonnější čipset od Qualcommu, ale třeba už jen kombinace se 4 GB RAM ukazuje, že se Google za superlativy ve specifikacích úplně nežene. Ukazují to i displeje, které jsou velké, ale konkurence umí víc a s vyšším rozlišením. Ano, je tu poměr stran 18:9 (18,5:9 u typu XL) a u většího modelu i dnes tak rozebíraný výřez. Ale to je v podstatě povinnost. Po hardwarové stránce jednoduše nebyl Google u svých smartphonů nikdy průkopníkem a ani teď s tím nehodlá začínat.

To ovšem neznamená, že by tu žádné hardwarové inovace nebyly, ale jsou skryté a více souvisí se softwarovou stránkou věci. Třeba pro zpracování obrazu používá už od loňských modelů Pixel 2 speciální čip Visual Core. Ten je jedním ze zásadních prvků, které umožňují pixelům i s relativně běžným fotoaparátem pořizovat špičkové snímky. Letos se k němu přidává třeba specializovaný čip Titan Security, který má mimo jiné zajistit větší bezpečnost uživatelských dat v telefonu a ochrání citlivá data jako například uložené otisky prstů a další biometrické údaje potřebné k odemčení přístroje.

Oba čipy si Google vyvíjí sám a vycházejí z jeho zkušeností s cloudovými službami a strojovým učením. Oba čipy mají jeden hlavní cíl: pomoci rychleji a lépe zpracovat velmi specifické, ale často na výkon hodně náročné úkoly. To umožňuje velmi chytrý software, který pak třeba dovede doslova kouzlit s kvalitou fotografií. A právě softwarová stránka věci v poslední době zažívá nesmírný rozkvět.

Představení nových Pixelů toho bylo jasným důkazem. Ony triky při fotografování vycházejí z dlouholetých zkušeností Googlu se zpracováním obrazu v cloudu. Telefon v podstatě díky strojovému učení pozná, co je v hledáčku, ještě před tím, než snímek pořídíte – případně při jeho zpracování. A tomu dovede výstup přizpůsobit.

Foťák je asi nejvýraznější ukázkou schopností moderního softwaru pro běžného uživatele. Další takovou je funkce Google Call Screen, která přijme za uživatele hovor a v případě potřeby ukazuje na displeji jeho přepis v reálném čase. Ano, fungovat to bude zatím jen v angličtině a jen v USA, ale i to je ohromující důkaz posunu v softwarových schopnostech chytrých telefonů. Představitelé Googlu vtipkují, že Pixel 3 je první telefon, který umí sám přijmout hovor. A nejde jen o to přijmout, ale umí ho i vyřídit.

Pak je tu Google Assistant a aplikace Google Home pro ovládání kompletní chytré domácnosti. Google slibuje podporu desítek tisíc zařízení od stovek či tisíců výrobců, což by mělo usnadnit práci s chytrými technologiemi doma. Opět jen čistě softwarovou cestou.

Oněch softwarových vylepšení mají nové Pixely ještě spoustu. Třeba nové možnosti hrátek s rozšířenou realitou, lepší management času stráveného na telefonech nebo proměnu telefonu v praktického pomocníka, když se nabíjí v nové bezdrátové nabíječce Pixel Stand. Mnohé funkce sice budou součástí operačního systému Android, ale Pixely mají tu výhodu, že je získávají jako první.

Navíc se výrobci pro implementaci některých z nich nemusí rozhodnout a co se týče těch největších triků, ty zatím vůbec nezvládnou. Jakkoli si umí třeba Huawei nebo Apple hrát s výstupy z fotoaparátů, na schopnosti Visual Core jsou zatím obě firmy krátké a dohánějí to třeba zapojením více čoček fotoaparátu. To Google se naopak může rozhodnout, že některé funkce dodá i svým starším modelům - a v případě Pixelů 2 tomu tak bude, určitě získají časem třeba funkci Call Screen, ale jistě i nějaké další.

Softwarové inovace nových Pixelů jsou velmi důležité, ale zároveň trochu ukazují, jak náročné je je připravit. Mezi Googlem a ostatními výrobci androidích telefonů se trochu rozevírají nůžky, protože řada firem jednoduše nemá k takovým nástrojům, kterými Google disponuje, přístup. Ale to neznamená, že se firmy nesnaží. Souboj na poli softwarových inovací je teď totiž hlavním motorem pokroku u chytrých telefonů a případný příchod skládacích displejů na tom vlastně nic nezmění: ba naopak, tady se ještě možnosti softwaru rozšíří.