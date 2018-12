Papírově vypadal Pixel 3 jako zklamání, ale v praxi je to skvělý stroj

Letošní Pixely od Googlu nejsou největším výkřikem techniky. Google to u modelu Pixel 3 XL schytal i za provedení výřezu, který se mu moc nepovedl. Telefony řady Pixel 3 nemají ani extrémně bezrámečkovou konstrukci, zahnutý displej nebo třeba vysoké rozlišení displeje. Technologicky zůstávají řekněme „u klasiky“.

K tomu je tu v době, kdy snad každý smartphone střední třídy dostal minimálně dvojitý fotoaparát, jen jedna čočka a jeden snímač. Na dosavadní špičku patří jen použitý procesor Snapdragon 845, ale třeba v kapacitě RAM paměti (4 GB) opět Pixely neexcelují. Za pozornost stojí i to, že Pixel 3 XL se od menšího typu Pixel 3 liší jen velikostí a provedením displeje, jinak jsou telefony hardwarově totožné (XL má ještě větší baterii).

Za základní Pixel 3 si Google žádá 800 dolarů, v přepočtu tedy něco málo pod 18 500 korun bez daně, na českém trhu cena začíná podstatně výše, na ohromujících 26 tisících korunách. To je vzhledem k výbavě opravdu hodně, za takové částky pořídíte nejlepší samsungy nebo huaweie a mnoho dalších telefonů. Jiné „vlajkové lodě“ jsou i daleko levnější.

Pixel 3 jsme se proto rozhodli prověřit. Chceme zjistit, co na tomto smartphonu je a jestli je jeho vysoká cena oprávněná. K testu jsme zvolili základní provedení Pixel 3, které je výjimečné tím, že jde na poměry špičkových modelů o nečekaně kompaktní smartphone. A to i přesto, že rámečky nejsou minimalizované na maximum možností.

Kompaktní výkon

Displej s úhlopříčkou 5,5 palce a rozměry 145,6 x 68,2 x 7,9 mm jsou dnes u špičkových modelů hodně nezvyklým zjevem, v podstatě všechny vrcholné smartphony dnes mají displeje se šesti a více palci. Výjimky najdeme, ale je jich jen málo. Hlavně jsou to Apple iPhone XS či Sony Xperia XZ2 Compact. A také dvojice Honor 10 a Huawei P20, což jsou však ve své podstatě dosluhující typy, zatímco Pixel 3 je čerstvým kouskem.

Displej s poměrem stran 18:9 zabírá 77 procent čelní strany, což je na dnešní poměry málo, ale třeba zmíněná malá Xperia je na tom se 73 procenty ještě o něco hůř. Pixel jen není v tomto ohledu módní a moderní telefon, ale v podstatě nám to nevadí. Padne dobře do ruky a to se nám na něm líbí. Konstrukce těla má ještě jednu výhodu: symetrický design umožnil umístit do telefonu kvalitní stereo reproduktory, které hrají velmi dobře.

Uvnitř kompaktního těla pak najdeme výkonný hardware. Zmíněný Snapdragon 845 v kombinaci se 4 GB RAM a čistým Androidem znamenají, že je to jeden z nejvýkonnějších smartphonů současnosti. Vyladění systému je výtečné, Pixel 3 tu poprvé ukazuje, jaká je síla spojení hardwaru a softwaru navrženého v obou případech samotným Googlem. Vysoký výkon je tu podpořen i „běžným“ rozlišením displeje. Panel disponuje 2 160 x 1 080 pixely. AMOLED displej zaslouží pochvalu za svůj barevný projev a čitelnost.

Krása čistého systému

Čistý Android 9 Pie je hlavní předností Pixelu 3 XL. Telefon ukazuje, jak má systém od Googlu fungovat a daří se mu být skutečně výkladní skříní Androidu. Výhodou jsou prakticky okamžité aktualizace na novější verze systému, telefon má také dostupné některé funkce, které jiné přístroje zatím nedostávají.

A to ani ty, které mají také čistý Android a patří do iniciativy Android One. Třeba telefony Nokia. Jenže u nich přichází aktualizace přeci jenom s nějakým zpožděním a navíc chybí některé detaily, jako sada funkci Digital Wellbeing nebo funkce pro strojové zpracování hovorů.

Pixel 3 má všechno, co Google s novým Androidem slíbil, a pokud se objeví nějaká nová funkce, je jisté, že ji pixely dostanou jako první. Tato jistota je ve světě androidích telefonů, kde si jinak z hlediska aktualizací nemůže být uživatel jistý ničím, opravdovým luxusem. I kvůli ní je vysoká cena Pixelu z části ospravedlnitelná.

Špička i bez příkras

Právě softwarová síla Pixelu je obdivuhodná. Funkci sledování hovorů jsme vyzkoušeli jen kraťounce, ideálně to funguje jen při hovorech z amerických telefonních čísel, která dovede přístroj identifikovat a už dopředu i u neznámého čísla určit, kdo volá. Odhad volajícího se ukazuje i u nás, alespoň třeba z hlediska místa, odkud číslo volá: ale to není nic nového, to umí Android už delší dobu a využívají toho i jiní výrobci.

Ale možnost přijmout hovor jen tak napůl a nechat si s volajícím povídat umělou inteligenci, je skutečně jedinečná. Pravda, v našich končinách je tato funkce zatím k ničemu. A asi docela dlouho bude. Ale ukazuje sílu schopností telefonu.

Líbí se nám sada pro Digital Wellbeing, která by se měla stát u nových smartphonů s Androidem 9 postupně standardem. Tady funguje výborně a umožňuje detailní nastavování chování telefonu v závislosti na tom, jak moc jej, nebo některé konkrétní aplikace, uživatel používá.

Jedna čočka stačí

Další oblastí, kde Pixel 3 exceluje, je fotoaparát. Ten, stejně jako celý telefon, ještě podrobíme podrobnému testu a porovnáme s konkurencí. Jisté je, že foťák patří na špičku. A vystačí si přitom s jednou čočkou a rozlišením dvanáct megapixelů. Díky chytrému softwaru foťák dovede v podstatě to, co většina duálních sestav.

Skvěle fotí Pixel i ve špatných světelných podmínkách. I zoom docela funguje: díky interpolaci z více snímků umí telefon vytvořit obrázek, který u dvojnásobného digitálního přiblížení kvalitou vypadá, jako by vznikl s optickým zoomem. Foťák je přitom snadno ovladatelný. Malinko nám u něj chybí širokoúhlý objektiv, na který jsme si začali v poslední době zvykat: ale Google to kompenzuje skvěle fungujícím režimem 3D Panorama (i ten už má Android déle, ale jeho funkčnost u Pixelu je výjimečná).

Široký snímač najdeme vpředu. Tady Google tolik softwarových kouzel dělat nemohl, a tak má Pixel 3 vpředu duální snímač, dvakrát s rozlišením osm megapixelů. Pro klasický selfie záběr je tu optika s ostřením, pro široký záběr pevné ohnisko.

Pádné argumenty

Čistý systém, jeho některé výjimečné funkce a rychlé a dlouhodobé aktualizace jsou společně se špičkovým fotoaparátem hlavními devizami Google Pixelu 3. Díky těmto vlastnostem nás telefon baví a v podstatě chápeme, že je za něj někdo ochoten zaplatit hodně vysokou částku. A to i přesto, že vlajkové modely jako Huawei Mate 20 Pro a Samsung Galaxy Note 9 jsou technologicky přeci jen lákavější kousky.