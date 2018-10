Google se vysmívá nepovedeným fotkám. U něj se to nestane

Zachytit momentku v ideální čas je těžší, než se může na první pohled zdát. Snímky, na nichž mají lidé zavřené oči či dělají nelichotivé grimasy, nejsou ničím výjimečným, ale v případě neopakovatelného záběru jsou takové fotografie velkým zklamáním. To se podle Googlu s novými pixely nestane.

Díky funkci Top Shot totiž fotografují průběžně. Společně se snímkem tak uloží i řadu předcházejících a následných fotek a algoritmus pak uživateli navrhne tu nejlepší, kterou se vyplatí definitivně uložit do alba.

Každý, kdo si někdy pořizoval autoportrét, zná navíc úskalí v podobě hledání vhodné kompozice. Dostat do selfie vše potřebné není často jednoduché. A nemusí jít přitom jen o potřebu dostat do záběru skupinu přátel, značně potrápit dokážou i rozměrné objekty, které chce mít dotyčný na fotografii.

I s tímto problémem si umí nové pixely poradit: čelní fotoaparát totiž tvoří sestava dvou snímačů, druhý je širokoúhlý. Google si tak během premiéry novinek neodpustil srovnání s konkurencí od Applu. Selfie nových pixelů totiž obsáhnou o 184 % více scény než iPhony XS.

VIDEO: Pixel 3: Group Selfie Cam

Od Googlu to ovšem nebylo jediné trefování do iPhonů. Neopomněl totiž zmínit ani například kvalitnější noční snímky, respektive fotky pořízené při horších světelných podmínkách, a to bez použití blesku. Fotografie je docíleno spojením nejlepších částí z více pořízených snímků, algoritmy Googlu pak ještě vylepší barvy.