Google má nekonečný prostor pro fotky z mobilu

O tom, že se práce s fotografiemi vyčlení ze sociální sítě Google+, se hovořilo již delší dobu před konferencí I/O. Novinka v podstatě naplňuje to, co spekulace slibovaly. Aplikace Fotky Google (Google Photos), která byla dříve součástí balíčku Google+ (podobně jako dříve osamostatněné Hangouts), je teď zcela samostatná. K dispozici je pro Android i iOS.

K získání nové služby tak stačí stávající aplikaci Fotky v mobilním telefonu aktualizovat, čímž k tomuto osamostatnění dojde. Na první pohled funguje vše jako dříve, aplikace je vlastně fotogalerií snímků v telefonu a zároveň těch v cloudu. Stejně jako doposud umožňuje zapnout i automatický upload pořízených fotek (jde vybrat synchronizace jen přes wi-fi).

U uploadu má nově uživatel dvě možnosti - buď může nahrávat nezměněné fotky v původním rozlišení, nebo fotky ve „vysoké kvalitě“, které mají velikost maximálně 16 megapixelů. V prvním případě zabírají fotky prostor na Disku Google, ale nejsou nijak upravované. Ve druhém případě je místo neomezené, ale Google fotky při uploadu zmenší na zmíněných 16 megapixelů (pokud byly větší) a použije mírnou JPEG kompresi (90 %, testované LG G3 používalo standardně jen 97 %). Kvalitu to opravdu nijak dramaticky neovlivní, nahrané snímky jsou z hlediska velikosti zhruba poloviční oproti těm v telefonu.

Aplikace s inteligencí

Uživatelské rozhraní aplikace je nové a přehlednější, reflektuje funkce, které Google nově přidal. S novou verzí Photos má také uživatel větší jistotu, že se k jeho fotkám nikdo běžně nedostane, dřívější upload do složek fotografií v Google+ mohl na někoho působit dojmem, že se fotky rovnou sdílejí veřejně. Tak tomu samozřejmě nebylo a není tomu tak ani v tomto případě, kdy má k fotografiím přístup pouze uživatel.

Aplikace fotografie shlukuje podle času, ale také po využití umělé inteligence podle toho, co se na fotografiích nachází. Z pořízených fotek umí aplikace automaticky vytvářet animace událostí nebo třeba koláže, podobně si automaticky dovede poradit se sestřihem videa. Umělá inteligence Googlu jednoduše vybere to nejdůležitější. Video jsme zatím detailně netestovali, u fotografií to funguje opravdu dobře, navíc výsledek samozřejmě může uživatel upravit.

Jednotlivé fotky, celé výběry fotek (fotky se snadno hromadně vybírají tahem prstem) nebo výsledné animace pak lze snadno sdílet - na sociálních sítích, odeslat e-mailem nebo lze jen jednoduše odeslat odkaz k jejich prohlédnutí. K fotkám se přitom dostane jen ten, kdo má odkaz, nikdo další. Aby se vaše odkazy nešířily internetem, má aplikace v nastavení záložku, ve které je přehled sdílených odkazů a odkud se dá případné sdílení zrušit. Aplikace dále umožňuje jednoduchou editaci fotografií.

Vyhledávání podle klíčových slov

Možná nejpřekvapivější novou funkcí, kterou Google představil, je vyhledávání fotografií podle klíčového slova. A není to nutně klíčové slovo, které uživatel s fotografií spojil. Naopak umělá inteligence, kterou Google už dlouho testuje, tu funguje až překvapivě dobře.

Fotky receptů, aut a úsměvů - vše vyhledal Google přímo ve fotkách, nikoli v nějakém manuálně zadaném popisku. Řídí se při tom pravděpodobně velmi dobře vytrénovanými neuronovými sítěmi.

Lze zadat téměř jakékoli klíčové slovo: voda, auto, kočka, pes, řeka, pláž... Ale i konkrétnější, jako babička, kancelář, tachometr nebo recept. Google zde vychází z miliard fotek, které má ve své databázi, a umí tedy přiřadit fotkám i velmi specifické popisky, aniž by uživatel musel cokoli označovat nebo otitulkovávat. Kromě toho samozřejmě Google stále zvládá práci s lokalitami a vyhledávání v tomto směru ještě o trochu vylepšil.

Webová aplikace je velmi základní, ale funguje, jak má

V nastavení si můžete zvolit: v jaké velikosti ukládat fotky, zda chcete dostávat informace o nových výtvorech (dříve „Auto Awesome“), zda integrovat fotky do Google Drive a zda odstraňovat informace o lokaci ze sdílených fotek.

Služba Google Photos má i své webové rozhraní dostupné na adrese Photos.Google.com (opět odděleně od Google+). To ovšem může být pro mnohé náročnější uživatele trochu zklamáním. Nenabízí vlastně nic jiného než aplikace v telefonu. Zvlášť ti, kteří byli zvyklí používat program Picasa, který patří firmě Google již 11 let, budou marně hledat řadu užitečných a pohodlných funkcí. Místo toho nabízí webová aplikace jen základní nástroje pro práci s fotkami. Vše je celkem jednoduché, ale to také znamená, že zde není moc možností.

Editor fotografií stačí na rychlou editaci. Posuvníky, které zde Google Photos nabízí, jsou možná dobře vybrané pro začátečníky. Pokročilého uživatele ovšem většinou neuspokojí. Stejně tak malá nabídka filtrů, které jsou si na první pohled podobné. Na rozdíl od některých konkurenčních aplikací nejde filtry kombinovat nebo dodávat rámečky. Toto rozhodně není plnohodnotný webový editor fotek - tady by se Google mohl učit od Pixlru.

Úprava pomocí přednastavených filtrů s nicneříkajícími názvy jako Triton nebo Ariel

Webová aplikace by měla sloužit hlavně k pohodlnějšímu uspořádávání fotografií. Je jasné, že Google v případě fotek dává větší důraz na svoji mobilní aplikaci, ale hromadné úpravy by na počítači mohly být pohodlnější než na malém displeji mobilu. I proto by měl Google využít luxus velké obrazovky, lépe pracovat s klávesovými zkratkami a nabídnout více funkcí - především pro pohodlnou organizaci a sdílení alb s ostatními. Protože o to fotografům - amatérským, profesionálním i občasným - většinou jde.

Začátek cesty

Google Photos jsou tak zajímavou novinkou, která je ovšem zatím na začátku svých možností. Nekonečný prostor pro fotky je sám o sobě docela zajímavou službou a bude se líbit třeba i těm uživatelům, kteří (stejně jako my) často střídají telefony. Kdykoli budou mít svou kompletní sbírku po ruce.

Umělá inteligence Googlu sice funguje překvapivě dobře, ale je vidět, že se má ještě co učit. Nejen v této oblasti se tak budou Fotky Google ještě v budoucnu jistě zdokonalovat. Uživatelé si také musí uvědomit, že se svými fotografiemi dávají Googlu další nášup osobních dat, kterých už tak má firma hromady.