Italové pomůžou Googlu oživit chytré brýle. Jak budou konkurovat hodinkám?

Obraz se do oka promítá z malého projektoru přes hranol. Výsledkem je iluze přibližně 60cm obrazovky sledované z dvou a půl metru.

V lednu 2015 ukončil Google prodej první generace chytrých brýlí Glass. Spekulovalo se o tom, že společnost se zkrátka zbavila projektu, který nepřinášel výsledky. Google nicméně opakovaně potvrdil, že jde pouze o ukončení „experimentální fáze“ v laboratořích - nově byl tým vývojářů Glass zařazen do regulérního produktového vývoje pod taktovkou Tonyho Fadela, který do Google přišel v rámci akvizice NEST (více v našem článku o akvizici).

Nyní ale italská firma Luxottica uvedla, že společností Google pracuje na druhé verzi chytrých brýlí Glass. Luxottica Group má celkem 77 tisíc zaměstnanců a specializuje se na „návrh, výrobu a distribuci luxusních, módních, sportovních a speciálních brýlí“. Kromě Google spolupracuje na vývoji chytrých brýlí také s Intelem.

Podle spekulací IGN by brýle nové generace mohly být skryté za zařízením, které Google v březnu poslal ke schválení americké Federální komisi pro komunikace. O zařízení zatím není skoro nic známo, ale bude mít dotykovou plochu, což by na brýle Glass sedělo.

Slavné začátky Google Glass

Představení Google Glass proběhlo v nečekaně velkém stylu. Sergey Brinn, zakladatel společnosti Google, je ukázal na pódiu během úvodu k vývojářské konferenci Google I/O v červnu 2012. O rok později se Glass staly dominantním prvkem téže konference.

Naše reportáž o Google Glass z konference I/O 2013:

Chytré brýle Glass byly zpočátku dostupné pouze několika vybraným účastníkům konferenci Google I/O, kteří se zapojili programu Průzkumník (v originále „Explorer“) od poloviny roku 2013 za cenu 1 500 dolarů (tehdy cca 30 tisíc Kč). O rok později Google pozval k testování další vlnu průzkumníků, především z USA (více v naší recenzi). Přestože brýle Glass patřily nějakou dobu k nejsledovanějším výrobkům, po vlně rozpačitých recenzí prvotní nekritické nadšení futuristickým výrobkem opadlo.

Jaké jsou reakce lidí na první generaci Google Glass?

První reakce na Google Glass je obvykle „to vypadá fakt divně“, následována prosbou „můžu si je zkusit?“ Potud je všechno v pořádku - Glass byly koneckonců experimentální projekt, jen snad možná trochu moc „na očích veřejnosti“.

Podívejte se na reakce lidí na ulici na Google Glass první generace:

Když si někdo Glass nasadí, neví moc, co má dělat. Ovládání je sice chytré, ale rozhodně ne intuitivní. Hlasové ovládání - to, které od Glass všichni čekají na základě jejich prvního veřejného představení, funguje jen ve specifických případech a rozhodně ne stoprocentně. Většinou tak předvádění skončí pořízením pár fotek nebo krátkého videa.

Některé aplikace, které ukazují možnosti chytrých brýlí: navigace, přehrávání videa a cvičení.

Při ukázkách Glass jsem se naučil zájemce navést na povedené aplikace. Největší úspěch měly Mapy, navigace v koutku oka pomocí mapy, která se přizpůsobuje tomu, co vidíte, vypadala skutečně futuristicky. Podobné nadšení vyvolává aplikace Star Chart s informacemi o noční obloze.

Brýle, nebo hodinky?

V době, když se začaly objevovat první zprávy o Google Glass, byl trh s chytrými hodinkami prakticky prázdný. O tři roky později je na něm ale docela plno a Glass jsou tak logicky srovnávány právě s chytrými hodinkami. A z tohoto srovnání nevycházejí brýle zrovna nejlépe.

Chytré brýle vs. chytré hodinky Co umí: Chytré brýle Chytré hodinky Upozornit na příchozí zprávu nebo hovor ano ano Ovládání hlasem ano ano Diskrétní přehrávání audia ano přes Bluetooth Vibrace obvykle ne ano Displej stále na očích ano ne Možnost focení a filmování ano někdy Kontextový obsah podle polohy ano ano Navigace ano ano Diskrétnost ne spíše ano Dotykové ovládání omezeně ano

Hodinky můžete kdykoli schovat pod rukáv nebo jim jednoduše nevěnovat pozornost - na přístroj na zápěstí jsou ostatně lidé už po staletí zvyklí. Naproti tomu „robotické“ brýle na očích jsou něco zcela nového a upoutávají pozornost za všech okolností, tedy i ve chvíli, kdy je nepoužíváte.

To je tedy naše nejdůležitější připomínka - nové brýle Glass musejí být buď mnohem nenápadnější, nebo alespoň snadno sejmutelné a skladné. První generaci jste totiž kvůli pružné konstrukci nemohli jen tak sundat a složit do kapsy. Což znamená, že když se s brýlemi Glass někam vydáte, budete je mít na sobě pořád. I v situacích, kde to může lidi kolem vás provokovat.

Nové brýle Recon Jet pro rychlý pohled na informace během sportu.

Proto se podle nás mohou chytré brýle Google mnohem lépe uplatnit pro velmi specifické aplikace a profese, nikoli pro běžné každodenní nošení. Stejně jako většina lidí nenosí všude s sebou zrcadlovku se třemi objektivy, tak ani chytré brýle se nehodí do každé situace. Ukázkou může být využití doktory pro rychlý a kontextuální přehled nebo sportovní a navigační aplikace pro běžce, cyklisty nebo lyžaře. Právě na sportovce se zaměřila firma Recon (více v našem článku z roku 2013).

Uvidíme, jak se Googlu nová generace brýlí povede. Vylepšení si rozhodně zaslouží nejen jejich design.