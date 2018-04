Google nemusí platit miliardy Oraclu. Na bezplatné využití Javy má právo

Spor se vede o části programu Java, jehož majitelem je Oracle. Programovací jazyk Java spojuje programy s operačními systémy a Oracle tvrdí, že Google porušil autorské právo na tento software.

Pro Google je to podle agentury AP už druhé vítězství v ostře sledovaném případu. Federální soud se v tomto sporu přiklonil na stranu Googlu již v roce 2012, odvolací soud však nechal případ znovu projednat.

Google vyhrál nad Německem Soud rozhodl, že nemusí platit německým vydavatelstvím

A vítězství Googlu, který nyní patří do holdingové společnosti Alphabet, přiznala i porota amerického soudu ve čtvrtek 26. června. Jednomyslně se přiklonila k názoru, že Google má na bezplatné využití malé části programovacího jazyka Java právo díky ustanovení amerického autorského práva. Jde o část zvanou „fair use“. Díky podobným výjimkám mohou například umělci ve svém díle použít malé výňatky z práce někoho jiného.

Oracle nyní uvedl, že se proti verdiktu odvolá k Nejvyššímu soudu Spojených států. „Jsme přesvědčeni, že Google vyvinul Android nezákonným okopírováním technologie Java,“ řekl šéf právního oddělení Oraclu Dorian Daley, jehož citovala agentura Reuters.

Případ pozorně sledují především firmy v americkém Silicon Valley. Mnoho oblíbených prvků v dnešních chytrých telefonech totiž funguje díky tomu, že aplikace „komunikují“ mezi sebou nebo se softwarem telefonu. Vývojáři se obávali, že vítězství Oraclu by mohlo vést k dalším patentovým sporům o využívání softwaru. Také by podle nich mohlo zbrzdit inovace; zajištění toho, aby spolu jednotlivé softwarové prvky komunikovaly, by podle nich v případě vítězství Oraclu bylo náročnější i dražší.