Google nutí výrobce používat Android, tvrdí Microsoft a Nokia

Google podle tvrzení obou velkých společností nutí výrobce, aby pozdrželi nasazení konkurenčních operačních systémů v jejich zařízeních. Součástí prošetřování má být rovněž tvrzení, že by výrobci museli na telefony povinně instalovat Google služby (Mapy, Google+ atd.). To jsou velmi vážná obvinění a v případě, že tomu tak je, by se Google mohl dočkat nepříjemných postihů.

Mluvčí společnosti Google všechna obvinění razantně odmítá jako absurdní a poukazuje na open source filozofii celého operačního systému Android. "Výrobci zařízení, operátoři a samotní uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, jak budou používat Android a jaké aplikace chtějí instalovat," dodal mluvčí pro Finacial Times.

Pokud bychom chtěli situaci posoudit pouze na základě veřejně dostupných informací, tak je celé obvinění opravdu absurdní. Zdrojové kódy Androidu jsou veřejně přístupné a každý výrobce i nadšenec je může nahrát do svého zařízení. Toho využívají mimo jiné tvůrci upravených ROM, kteří takto připravují novější verze systému pro dávno neaktualizované přístroje.

Jediný drobný háček přichází, pokud by vaše zařízení mělo obsahovat Play Store (tedy i přístup ke všem stažitelným aplikacím), který pod tuto open source licenci nespadá. V takovém případě musí vaše zařízení projít Android Compatibility programem, který zaručí, že přístroj odpovídá běžným standardům platformy, a vývojáři se tak budou moci spolehnout, že v telefonu budou všechny potřebné funkce. Tato pravidla jsou jasně definována v rámci dokumentu Compatibility Definition a následně ověřena pomocí Compatibility Test Suite. Teprve po jejich splnění vám Google umožní vybavit váš telefon Play Storem a podle vašeho přání i dalšími službami, které jsou vázány na tzv. Play Services.

Abyste tedy mohli Google služby ve vašem zařízení využívat, je nejvíce povinností na vaší straně, ale Microsoftu a Nokia spíše tvrdí opak. Celé šetření je však teprve na začátku a finální rozhodnutí nepřijde dříve než za několik měsíců.