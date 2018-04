Požehnání pro sklerotiky. Google najde zaparkované auto

Tu situaci zná téměř každý řidič. Zaparkujete, bezmyšlenkovitě odejdete od vozu a když se k němu vracíte, matně si vzpomínáte, kde by tak asi auto mohlo být. Asistent Google Now už má pro takové situace řešení. Jednou z jeho nových funkcí je totiž schopnost lokalizovat zaparkovaný automobil.

Funguje to poměrně jednoduše. Pomocí senzorů ve smartphonu totiž Google pozná, že právě nejspíš cestujete autem. Až se druh pohybu změní, usoudí, že jste z auta vystoupili, a tudíž jej zanechali na místě, kde algoritmus ještě naposledy tvrdil, že autem jedete. Google si tuto poslední polohu pomocí GPS zapamatuje a tuto lokalizační funkci nabídne jako jednu z karet funkce Google Now.

Firma sama přiznává, že to nemusí fungovat stoprocentně. Algoritmus totiž pochopitelně nepozná, že jste se autem zrovna jenom vezli a už jej hledat nebudete, a zmate ho třeba i cestování MHD. A podzemní garáže budou také oříškem. Nicméně pro mnoho řidičů by to mohla být užitečná funkce. Ovšem zatím jen v USA, kde tento update začal fungovat. V našich končinách si budeme muset nějakou dobu počkat.

Čekat budeme i na druhou funkci, která ukazuje, kolik toho o nás a našem chování už Google ví. Další novinkou v poslední aktualizaci aplikace Google Search, která má fungování Google Now na starosti, je totiž rádce při nakupování. Google si totiž samozřejmě pamatuje, jaké zboží jste na internetu vyhledávali. A funkce Now vám to připomene právě ve chvíli, kdy se budete nacházet poblíž obchodu, který toto zboží prodává.

Co umí Google Now Funkce Google Now je propojená s vyhledáváním Google Search a umí uživateli automaticky nabízet informace, které by jej mohly zajímat. Umožní sledovat výsledky utkání oblíbených sportovních týmů, dění na akciovém trhu nebo aktuální zprávy z vybraných oblastí. Automaticky servíruje předpověď počasí nebo upozorní, že máte vyrazit na schůzku zapsanou v kalendáři, a doporučí přitom vhodnou trasu.

Další novinkou pro nakupující je funkce zobrazení mapy právě navštíveného nákupního centra. Funguje zatím jen s vybranými centry v Americe.

Pro Google jsou tyto funkce pochopitelně potenciálně velmi zajímavými inzertními nástroji, ale na druhou stranu i pro uživatele mohou být velmi užitečné. Ruku na srdce, kolikrát jste se dívali na internetu po určitém druhu zboží a říkali si, že byste se na něj měli někde, až půjdete kolem, podívat a osahat si jej. A kolikrát jste se pak vrátili domů z běžného nákupu a uvědomili si, že jste něco zapomněli omrknout?

Otázkou je, jak dlouho si bude tato funkce hledat cestu k nám. V USA má jistě Google dost maloobchodních partnerů, jejichž zboží může nabízet. V Česku tomu tak být nutně nemusí. Vzhledem k inzertnímu potenciálu této služby je ovšem jisté, že se s ní časem setkáme.