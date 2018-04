Google nezískal ochrannou známku Nexus One

K rozhodnutí nepřiznat Googlu ochrannou známku Nexus One dospěl úřad U.S. Patent and Trademark Office (PTO) minulý týden. Podle úřadu by se mohla tato ochranná známka plést se známkou Nexus, kterou drží společnost Integra Telecom z oregonského Portlandu.

Pod touto značkou firma Integra Telecom nabízí své vlastní telekomunikační služby. Podle záznamů byla ochranná známka Nexus společnosti přiznána v roce 2008 a Google ji tedy nemůže nijak zpochybňovat. Internetový gigant tak bude muset přinést nové důkazy, že jeho označení je se značkou Integra Telecom nezaměnitelné a nemůže zákazníky uvést v omyl.

Podle vyjádření své tiskové mluvčí si Google nadále činí na ochrannou známku Nexus One nárok a na rozhodnutí PTO bude patřičně reagovat. Společnost Integra Telecom se k záležitosti nijak nevyjádřila.

Nepřiznání známky tak nijak nesouvisí s již dříve avizovaným sporem s dcerou spisovatele P. K. Dicka. Ten totiž slovo nexus použil v jedné ze svých knih pro označení řady humanoidních robotů – androidů. Isa Dicková tak tvrdí, že Google právě na tomto spojení parazituje. - Čtěte: Google čeká žaloba kvůli názvu Nexus One, opsal prý sci-fi