Google chce mít nad Nexusy úplnou kontrolu jako Apple nad iPhony

U nových chytrých telefonů řady Nexus chce mít tvůrce operačního systému Android daleko větší vliv nad jejich produkcí. Jak informuje server The Information, výrobci nových nexusů budou spíše smluvními dodavateli než partnery.

Mělo by jít o podobný systém, který razí Apple. Ten své iPhony sám nevyrábí, nechá si je externě montovat společností Foxconn. Google chce sám vyvíjet nejen software, ale rovněž hardware. Podobně už tomu je u tabletu Pixel C nebo Chromebooku Pixel.

Google už zcela vlastní Nexus jednou více méně vyráběl. Nexus 6 vyráběla Motorola, která v té době krátce patřila Googlu. Ten ji posléze odprodal čínskému Lenovu.

Pro současné výrobce není výroba příliš lukrativní, podle dostupných zpráv si Google ponechává 15 procent z ceny každého smartphonu Nexus. Prodejní čísla smartphonů řady Nexus nejsou známá, ale moc vysoká nebudou.

Výroba referenčních smartphonů platformy Android je však pro výrobce prestižní záležitostí a smartphony řady Nexus dostávají přednostně nejnovější verze operačního systému Android.

Pro letošek by mělo zůstat vše při starém. Jen současné výrobce nových Nexusů, kterými jsou Huawei a LG, by mělo nahradit HTC. Tomu by kontrakt mohl pomocí zvýšit v současnosti nalomenou reputaci na trhu se smartphony.