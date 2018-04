Google chce získat Android zpět. Zruší kvůli tomu program Nexus

O konci programu Nexus se hovoří již delší dobu, aktuálně se objevuje čím dál více informací. Google prý chce získat zpět větší kontrolu nad celým ekosystémem operačního systému Android. A jelikož se mu to nepodařilo se současným Nexus programem ani programem Google Play Edition, zkusí to znovu trochu jinak.

Nový program má nést označení Silver a v podstatě má vycházet z toho, co známe u Google Play Edition (GPE) zařízení nebo u telefonů Nexus. Právě proto, aby tyto přístroje novinkám se Silver systémem nekonkurovaly, budou stávající programy zrušeny.

Silver by měl stejně jako Nexus či GPE programy přinést uživatelům v podstatě čistý Android bez grafických úprav od výrobce. Telefony se systémem, který splňuje podmínky Silver programu, by také měly mít minimum nadbytečných aplikací, případně by měly jít snadno odinstalovat, aby uživatel mohl paměť zařízení využít naplno. To je první rozdíl oproti stávajícím programům, u nich byl vyžadován v podstatě čistý Android bez jakýchkoli přidaných programů.

Zásadním rozdílem oproti stávajícím snahám Googlu má být zaměření programu. Zatímco Nexus i GPE zařízení jsou určena především vývojářům a nadšencům, program Silver by měl zkušenost z používání čistého Androidu přinést masám. I proto nebude nadále Google prodávat zařízení pod vlastní značkou a naopak dovolí vstoupit do Silver programu komukoli, kdo splní jeho podmínky.

Znamená to nejspíš konec špičkovým smartphonům s téměř dotovanou cenovkou, pro Google je to ovšem logický krok – levné supersmartphony teď dovedou nabízet různí čínští výrobci a pro Google je zbytečné, aby jim konkuroval. Je pro něj jednodušší a levnější je například přesvědčit k tomu, aby se do Silver programu přidali také.

Ušetřené peníze použije Google na propagaci nového stylu Androidu. Silver zařízení by se tak měla dočkat přímé marketingové podpory od Googlu, ten by mohl za jejich lepší propagaci platit operátorům a bude mít i vlastní reklamní kampaně na podporu systému. Google se tak bude snažit propagovat svou představu o Androidu. Uživatelé by z toho měli těžit rychlejšími aktualizacemi na nové verze systému a také jednotným ovládáním napříč telefony různých výrobců. Skrze Silver má Google také podporovat rozvoj nových funkcí a technologií.

Všeobecně se předpokládá, že do Silver programu vstoupí především ti výrobci, kteří se v současnosti krčí trochu ve stínu. Známý twitterový účet evleaks například tvrdí, že prvním Silver přístrojem se stane v únoru roku 2015 smartphone od LG vybavený čtyřjádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 810. Mělo by jít o jeden z vůbec prvních modelů s tímto nejvýkonnějším čipsetem Qualcommu. V podstatě půjde o nástupce současného typu Nexus 5, který taktéž vyrábí LG. Jen už bude smartphone k mání pod značkou LG, nikoli Google.

Kromě LG se čile spekuluje o tom, že se do programu Silver přidá i Motorola. Naopak výrobci, kteří vsází více na svůj upravený androidí skin jako Samsung, HTC nebo Sony, mohou s přístupem k nové strategii googlu váhat. Právě Samsung je v podstatě příčinou nové připravované strategie navzdory tomu, že se před časem měly Google a korejská mobilní jednička dohodnout na větší spolupráci (více o dohodě Googlu a Samsungu). Samsung má totiž až příliš velkou kontrolu nad Androidem a vzhledem k postavení na trhu si s ním může dělat téměř cokoli.

Strategie s Androidem Silver by mohla být oznámena již brzy, tradiční konference Google I/O, na které firma představuje zásadní novinky, se koná ve dnech 24. až 26. června.