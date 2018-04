Google Nexus One se vydá do vesmíru. Bude řídit miniaturní satelit

Strand-1 je malý satelit o rozměrech 30 × 10 × 10 cm a hmotnosti 4,3 kilogramu. Vznikl ve spolupráci společností Surrey Space Centre a Surrey Satellite Technology Limited. První z nich je univerzitním vesmírným programem University of Surrey, druhá je soukromá společnost specializující se na vývoj malých satelitů.

Ty bývají využívány na různé drobné experimenty a Strand-1 nebude výjimkou. Navíc je jakýmsi experimentem sám o sobě. Kromě klasického počítače se totiž o jeho kompletní řízení v určité fázi projektu postará zcela obyčejný smartphone, který předtím bude sbírat data v řadě experimentů.

Spotřební elektronika do vesmíru

Nanosatelit Strand-1 tak bude mít za úkol prověřit možnosti použití zcela obyčejné spotřební elektroniky při průzkumu vesmíru. Srdcem projektu, který odstartoval v roce 2011, bude dnes již léty prověřený smartphone Google Nexus One, jehož výbava dnes odpovídá nižší střední třídě chytrých mobilů. I tak jeho výkon ve spojení s řadou speciálních aplikací postačí na kontrolu nad satelitem i provádění různých experimentů.

Telefon bude použit bez jakýchkoli změn. Jednoduše bude vsazen do těla satelitu a propojen s jeho ostatní výbavou. Fotoaparát mobilu bude průhledem moci snímat hlubiny vesmíru i naši planetu. Strand-1 využije kromě fotoaparátu třeba i akcelerometr nebo bezdrátové moduly chytrého telefonu.

Nanosatelit se smartphonem bude do vesmíru vynesen společně s indicko-francouzským satelitem Saral. Vypuštění je plánováno na 25. února. Speciální pružinový mechanismus satelit doslova vystřelí ven poté, co raketa PSLV vyloží svůj hlavní náklad. Ve výšce 785 kilometrů nad povrchem Země pak bude Strand-1 provádět různé experimenty. V první fázi se o řízení satelitu postará speciálně vyvinutý linuxový počítač.

Experimenty s androidími aplikacemi

Na smartphonu poběží řada aplikací pro sběr vědeckých dat, ale také některé určené pro zábavu. Třeba program iTesla bude měřit sílu magnetického pole v okolí telefonu. Program Strand Data bude zobrazovat telemetrické informace na displeji smartphonu. Displej pak může snímat druhá kamera v satelitu, takže graficky prezentovaná data půjde sledovat průběžně.

Aplikace Postcards from Space využije právě fotoaparát telefonu, veřejnost si pomocí speciální internetové stránky bude moci vyžádat snímek určité oblasti v závislosti na tom, kde na orbitě se bude nanosatelit nacházet. Scream in Space je zase zábavná aplikace, která dovolí lidem do telefonu nahrát krátká videa s jejich křikem. Telefon pak ve vesmíru video pustí a mikrofony telefonu se pokusí křik zachytit.

Smartphone jako hlavní mozek akce

Ve druhé fázi projektu pak kompletní řízení malého satelitu převezme samotný smartphone. Pokud vše půjde podle plánů, může právě telefon satelit po skončení všech experimentů navést na takovou dráhu, která urychlí jeho pád do atmosféry, kde by měl shořet.

Zajímavostí použití smartphonu je například péče o teplotu baterie. Pokud se ta dostane na nebezpečně nízkou úroveň, řídící software spustí procesorově náročné výpočty, což celý telefon zahřeje. Mimochodem, o napájení smartphonu se postará kombinace solárních panelů a vnitřní baterie satelitu (ta má zásobu energie na 10 hodin fungování). Hlavní fáze experimentů by měla trvat asi týden.

Kromě smartphonu vyzkouší Strand-1 i několik dalších zajímavých technologií, které už ovšem mají do spotřební oblasti hodně daleko. Poprvé například nanosatelit použije WARP-DRiVE (Water Alcohol Resistojet Propulsion Deorbit Re-entry Velocity Experiment), tedy pohonný systém, který bude řídit satelit za pomoci proudu vody smíchané s alkoholem. Satelit také prověří další způsob pohonu s označením Pulsed Plasma Thrusters. Poprvé se také ve vesmíru objeví součástka vytisknutá na 3D tiskárně.

Naděje do budoucna

Miniaturní satelit Strand-1 má stát zhruba tolik jako luxusní rodinné auto. Těžko říci, co si pod tímto pojmem autoři projektu představují, ale dá se předpokládat, že malý kvádr bude stát zhruba okolo milionu korun. To je na poměry vesmírných sond extrémně malá částka, ve které přitom hraje Google Nexus One jen malou roli. Pokud vše dopadne úspěšně, mohl by právě tento experiment přinést další zlevnění malých satelitů. Ty by se totiž mohly v budoucnu zcela obejít bez speciálních řídících počítačů a další elektroniky a plně spoléhat na moderní chytré telefony.

V Surrey už také pracují na nástupci tohoto malého satelitu, který prověří jinou techniku běžně dostupnou konzumentům. Satelit Strand-2 bude vlastně dvojicí malých satelitů, které použijí technologii rozpoznání pohybu, aby se ve vesmíru vzájemně našly a spojily. Zajímavostí je, že v tomto případě budou místo telefonů použity periférie Kinect, určené pro herní konzoli Xbox 360.