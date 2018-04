Google nabídne volání zdarma, postaví i červené telefonní budky

Služba bude zdarma minimálně do konce letošního roku. Volání do dalších regionů bude Google poskytovat za velmi výhodné ceny. Například volání do Velké Británie nebo Francie na pevnou linku stojí pouhé dva centy. Volání na mobily tamtéž vyjde na osmnáct, respektive patnáct centů.

Na letištích a univerzitách vyrostou telefonní budky

Svou službu Google Voice bude firma propagovat také neobvyklou reklamní kampaní. Na letištích a v kampusech po USA a Kanadě postaví telefonní budky.

Autoři kampaně se při navrhování telefonních budek od Googlu inspirovali ve Velké Británii. Jejich vzhled bude naprosto shodný se stylovými anglickými budkami, které zaujmou svou červenou barvou. Uvnitř každé budky bude umístěna historická napodobenina telefonního automatu, ze které si lidé budou moci zavolat do celého světa.

Budou budky i v Evropě?

Zástupci Googlu však podle zahraničních internetových serverů nechtěli prozradit, zda s obdobnou kampaní počítají i pro některé z evropských zemí. Je ale téměř jisté, že by Google rád své telefonování rozšířil i mimo Ameriku.

Google Voice je služba, kterou firma představila zhruba před rokem a půl. Uživateli přiřadí telefonní číslo pevné linky v oblasti, kde žije. Ten s ní pak může svázat i své stávající pevné telefonní číslo. Současnou novinkou je právě možnost jejího použití přímo z Gmailu a výše zmíněná reklamní kampaň.

Firma nabízí ještě druhou službu pro volání, a to Google Talk. V tomto případě hovoříme o klasickém IM a VoIP klientovi, který umožňuje chatování a telefonování zdarma právě mezi jeho uživateli. Tuto službu mohou využít zákazníci na celém světě.