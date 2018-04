Google chce prý skrz Motorolu ovlivňovat globální ceny telefonů

Google vydělává v podstatě pouze na reklamě, za účelem zajistit si zisky z reklamy zobrazované na mobilních zařízeních nakonec také vznikl samotný operační systém Android (ačkoli původně byl systém vyvíjen pro fotoaparáty). Jenže příjmy z mobilní reklamy zatím nejsou ideální a Google hledá cesty, jak je navýšit.

Jednou z cest je samozřejmě dostat androidí chytré telefony do rukou co největšího množství uživatelů. A ne jen tak ledajaké androidí telefony, ale ty co nejlepší. Výkonnější telefony s většími displeji jsou totiž samozřejmě pro reklamu lepší platformou než malá a pomalá zařízení. Současné špičkové smartphony jsou přitom pro běžného uživatele velmi drahé. A právě to se má prý Google v dlouhodobém horizontu snažit skrze Motorolu změnit.

Fahrad Manjoo ve svém článku spekuluje o tom, že Google vlastně nepočítá s tím, že by samotná Motorola měla kdy vydělávat. Firma by měla především vyrábět dostupné kvalitní smartphony pro miliony zákazníků a teprve skrze tyto telefony by měl Google vydělávat. A nejen skrze ně. Motorola by totiž měla tlačit ceny níže a následovat by ji mohla konkurence.

Představa Motoroly jako prémiového low-cost výrobce je možná trochu utopická, avšak na druhou stranu nijak nereálná. Google umí dosáhnout zajímavých cen i u jiných výrobců, důkazem je jeho vlastní řada modelů Nexus. Motorola teď hodně sází na model Moto X, který se vyrábí v USA a zákazníci si ho mohou výrazně přizpůsobit svému vkusu. U amerických operátorů stojí základní provedení 99 dolarů s úvazkem, což přístroj řadí k cenově dostupným kouskům.

Personalizované verze jsou dražší, ty mohou být určitým prostředkem k tomu, jak zlepšit příjmy bez nutnosti používat nejdražší hardware. Moto X totiž rozhodně není nejnadupanějším smartphonem, ale jistě splňuje požadavky kvality Googlu: je dostatečně výkonný a pro běžného uživatele víc než dobře vybavený. Otázkou zůstává, jestli tohle není spíš celková taktika Motoroly k tomu docílit ziskovosti než snaha tlačit globální ceny telefonů níže. Pravdou je, že Motor X tak trochu mění zajeté definice "vlajkových lodí".

Na druhou stranu je také fakt, že Motorola dnes nepatří mezi kdovíjak významné hráče na světovém trhu s mobilními telefony. Obzvlášť, když se momentálně soustředí především na domácí americký trh. Takže o nějakém globálním ovlivňování cen nemůže být ani řeč. Ostatně, nijak je v podstatě neovlivnily smartphony řady Nexus, které jsou celosvětově asi trochu rozšířenější než nové motoroly. Naopak, zatímco telefony Nexus drží příznivé ceny, nejnovější topmodely výrobců šroubují cenovky výše a výše. Apple a Samsung si to mohou dovolit, Sony a Nokia to spíše zkouší, jestli jim to projde. A zatím asi vcelku prochází.

Nakonec nás však z dlouhodobého hlediska čeká globální pokles cen chytrých telefonů. A teď nehovoříme o těch nejlevnějších, tady už jsme se na pomyslnou hranici možností téměř dostali, smartphony se dají pořídit i za méně než 2 000 korun. To spíše ty dobře vybavené přístroje budou stále dostupnější a dostupnější. Zdá se totiž, že výrobci už toho nemohou do nových špičkových modelů mnoho přidat, a tak se rozdíly mezi topmodely a střední třídou budou zmenšovat. I proto si myslíme, že střední třída mobilů je dnes tím nejzajímavějším polem.

Navíc smartphonům dříve nebo později dojde dech, tempo inovace se výrazně zpomalí, možná je nahradí nějaké jiné přístroje. Současný trend nositelné elektroniky je zcela jednoznačný. Je jen otázkou, nakolik se prosadí a nakolik dovede tato nová generace mobilních zařízení telefony nahradit nebo nějak změnit. A ano, pokud bude smartphone jen jakési centrum pro spoustu dalších ještě chytřejších kousků elektroniky, pak se z něj stane úplně obyčejné levné zboží. S tím ovšem nemusí mít Motorola vůbec nic společného.