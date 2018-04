Google mobil? Spíš to vypadá na Google operátora

Jak oba servery uvádí, tak se zatím nejedná o oficiální informaci potvrzenou některou z obou stran. Přesto je prý zahájení provozu nového virtuálního operátora otázkou několika týdnů. Včetra se nám nepodařilo informaci potvrdit, čekáme na vyjádření obou stran.

Před nedávnem se hodně spekulovalo, jestli Google nechystá vlastní mobil, snad pod vlivem nástupu očekávaného modelu iPhone od společnosti Apple. Podle dostupných informací si ale zatím Google vystačí s mobily běžných značek, zdroje uvádějí, že bude nabízet svým logem ozdobené mobily Nokia.

Virtuálních operátorů je ve Velké Británii hned několik, mezi ty nejznámější patří Virgin Mobile nebo Tesco Mobile. Vznik nového by tak nebyl ničím výjimečným. Jenže Google je v informačních technologiích hráč velkého kalibru a je velmi pravděpodobné, že by nechtěl soupeřit jen nízkou cenou služeb. Můžeme se jen domnívat, co vše by svým zákazníkům mohl Google nabídnout za nové služby: vyhledávání, přístup na e-mailové účty, synchronizaci, služby Google Maps a Earth... Nebo by to mohlo být třeba i volání zadarmo.- více zde

V každém případě může být Google velmi zajímavým novým novým hráčem na poli mobilních operátorů. A třeba jeho spolupráce s operátorem O2 nezůstane jen za Lamanšským průlivem.