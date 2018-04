Google dohnal Nokii, jeho mapy budou pro Android i off-line

Google ve středu večer v San Francisku představil řadu novinek týkajících se populárních map. Firma oznámila například další pokrok v mapování Street View. Do míst, kam se nedostane automobil nebo jiný dopravní prostředek, půjde pěší Street View Trekker. O novinkách v samotných mapách čtěte na Technet.cz.

V aplikaci Google Earth (a to i v její mobilní verzi) se brzy začnou objevovat detailní fotorealistické 3D modely celých měst a oblastí namísto jen vybraných budov. Podobnou funkci nabízí i Nokia ve svých webových mapách, u Googlu se z prvních ukázek zdá, že modely budou ještě detailnější a realističtější.

Vývoj Google Maps a jejich navigačních schopností říjen 2009 - Google oznamuje turn-by-turn navigaci v Google Maps zdarma, dostupné jsou z počátku jen v USA červen 2011 - on-line navigace byla spuštěna i na českém trhu červenec 2011 - pomocí betaverze plug-inu Stáhnout oblast mapy lze do paměti telefonu (nikoli na kartu) stáhnout 16 km okolí vybraného bodu červen 2012 - mapy půjdou stahovat pro kompletní off-line použití, jednodušší bude i jejich správa

Nejdůležitější novinkou pro uživatele mobilních telefonů s Androidem je ale možnost stáhnout si mapové podklady Google Maps do jejich zařízení. Mapy tak již nebude nutné za běhu natahovat z internetu. Bude je tak možné používat například bez spuštěného datového roamingu i v zahraničí. Google touto funkcí napodobuje Nokii, která své podklady pro Nokia mapy umožňuje stáhnout do paměti mobilu již řadu let.

Off-line mapová data půjdou použít i pro navigaci v těch zemích, kde je turn-by-turn hlasová navigace v androidích Google Maps k dispozici. Česká republika je mezi nimi a stejně tak by neměla chybět v seznamu více než 100 zemí, kde se v průběhu několika týdnů možnost stáhnout mapy do zařízení objeví.

Google už nějakou dobu funkci testoval v betaverzi, kdy si uživatel mohl do zařízení stáhnout 16 km okolí vybraného bodu. Nyní Google funkci zjednoduší a integruje přímo do mapové aplikace. I nadále ale umožní stahování spíše menších oblastí než například rovnou map celých států.

Zachování filosofie stahování podkladů jednotlivých oblastí ukázala i krátká demonstrace funkce během tiskové konference, kterou měli novináři možnost sledovat v živém streamu na portálu YouTube. Chování aplikace je vidět i na prvních screenshotech, které Google k off-line mapám uvolnil.

Na nich vidíme v seznamu velká města, pro která se budou mapy stahovat i s jejich širším okolím. Používání map v paměti zařízení tak bude podobné tomu v betaverzi, jen budou zpřístupněné oblasti mapy výrazně větší a jednodušší bude správa map i stahování.

Zatím není známo, jaká bude maximální velikost čtverce mapy, který půjde stáhnout. Podle prvních informací, které se Mobil.cz podařilo zjistit, bude možné najednou stáhnout oblast o velikosti San Francisko Bay area. Ta má rozlohu zhruba 18 000 km², celá Česká republika má rozlohu přes 78 800 km².