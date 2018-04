Na Google, LG a HTC se řítí pohroma. Chystají se na ně právnická esa

Ačkoli je hvězdou letošního podzimu iPhone X, mezi hodně očekávané smartphony sezony patřila i druhá generace pixelů. Jejich první iterace se totiž loni zařadila k nejpovedenějším přístrojům a nebyl důvod nemít od druhé verze podobná očekávání.

Ta se naplnila, Pixel 2 i Pixel 2 XL jsou vyladěné smartphony s výbornou výbavou, verze XL se pak může parametry měřit se současnou špičkou. Krátce po uvedení na trh se ale začaly množit nejrůznější stížnosti. Vadami je více zasažený právě velký Pixel, a jejich seznam se neustále rozšiřuje.

Dosud nejvážnějším problémem Pixelů 2 XL bylo vypalování navigační lišty do displeje, „otisk“ tlačítek je totiž ve spodní části vidět, i když by neměl. Tedy v případech, že nástrojová lišta není aktivní.

Jev vypalování pixelů je u OLED panelů běžný, ovšem dochází k němu třeba až po několika letech intenzivního používání. U Pixelů 2 XL se však objevil už po několika dnech. To by se u smartphonů v přepočtu za 20 tisíc korun určitě dít nemělo. Není bez zajímavosti, že přístroj používá na chlup stejný panel, jako současný top model LG, tedy V30. I na jeho kvality si uživatelé stěžují, zatím ale ne v takové míře.

Hlášené problémy smartphonu Pixel 2 XL mdlé barevné podání displeje

vypalování softwarových tlačítek na navigační liště

modrý nádech displeje při pohledu ze stran

mrtvé pixely

mizerná kvalita zvuku při nahrávání videa

nahodilé restarty telefonu

špatná citlivost dotykové vrstvy na okrajích

zahřívání redukce na 3,5mm konektor

chybová hláška a pád aplikace fotoaparátu při prvním spuštění po startu

pískání mikrofonu při telefonování (Pixel 2)

horší dosah wi-fi a Bluetooth modulů

Google před problémy nestrká hlavu do písku a záležitost možných vadných displejů šetří. Prozatím na všechny zakoupené smartphony této řady společnost rozšířila zákonnou jednoletou záruku na 24 měsíců. Přislíbila také softwarový update, jež změní provedení spodní lišty, mírně sníží maximální možný jas a změní používaný barevný režim panelů.

Jak ale ukazuje aktivita právní kanceláře, ani snaha Googlu nedostatky řešit a vyjít majitelům pixelů vstříc, nemusí stačit. Bylo to právě časté vypalování displejů, jež právníky přimělo se případem zabývat.

Girard Gibbs proto zřídili webovou stránku, věnovanou problémům s druhou generací pixelů, kam mohou jejich uživatelé zasílat své zkušenosti a hlásit případné vady. Kancelář poškozeným nabízí i bezplatnou konzultaci. Pokud posbírá dostatek legitimních stížností, pak by právníci mohli připravit hromadnou žalobu a věc postoupit k soudu.

Žalovaným by v takovém případě ale nebyl pouze Google, coby prodejce obou přístrojů, ale také jeho výrobci, tedy HTC a LG. Zatím není jasné, jak by advokáti dále postupovali a jaké by byly požadavky poškozených. Jisté naopak je, že by případný soudní spor mohl žalované společnosti v konečném důsledku stát velké peníze. Navíc by utrpělo i dobré jméno všech tří firem.

Girard Gibbs navíc není žádným nováčkem v oboru a její advokáti mají se žalobami velkých technologických společností nemalé zkušenosti. Před lety například soud musel řešit žalobu na LG kvůli četným problémům se smartphony G4, později projednával i hromadnou žalobu kvůli modelům Nexus 5X a V10.