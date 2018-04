Google koupil navigační firmu Waze. Vyfoukl ji Applu i Facebooku

O prodeji firmy, která stojí za navigační aplikací Waze, se hovořilo již nějakou dobu. Jako první měl zájem projevit Apple, který intenzivně pracuje na vylepšeních svých vlastních map, a populární Waze by se mu tak velmi hodil. Apple prý původně nabídl 500 milionů dolarů, tedy asi deset miliard korun. Jako další se svou nabídkou přispěchal Facebook, který podobně jako při koupi Instagramu nabídku "zakulatil" na miliardu dolarů, tedy asi dvacet miliard korun.

Nakonec však Waze získal Google. Ten koupi firmy potvrdil v úterý 11. června. Částku, kterou nakonec internetový gigant zaplatil, ani jedna strana nezveřejnila. Izraelská média ovšem těsně před uzavřením transakce spekulovala o nabídce 1,3 miliardy dolarů, tedy asi 26 miliard korun. Mnozí měli informace za snahu, jak donutit Apple nebo Facebooku zaplatit za izraelský Waze ještě více, teď už víme, že nabídka Googlu byla nejspíš finální.

Může se zdát, že Googlu jde jen o to, aby soupeřům vyfoukl lukrativní program s 50 miliony uživatelů. Nahrávalo by tomu ostatně i to, že Google potvrdil zachování Waze vlastně ve stávající podobě. Nadále tedy půjde o samostatnou navigační aplikaci a na svém místě v Izraeli má zůstat vývojové centrum i zaměstnanci. Ovšem pouze za zablokování konkurence by asi Google astronomickou částku nevydal.

Potvrzuje to i post na blogu Google, který o akvizici informuje. Na Waze je cenné především to, že komunita jeho uživatelů aktivně sbírá a sdílí informace o aktuálním provozu. Google chce právě tato data využít k tomu, aby vylepšil informace o dopravě ve svých vlastních Google mapách. A nejen jich, komunita uživatelů Waze hlásí například i změny v mapách a další informace, které mohou Googlu výrazně pomoci zjednodušit aktualizaci svého mapového řešení.

Některé takové funkce najdeme i u různých konkurenčních mapových a navigačních řešení, Waze však patří v této oblasti na absolutní špičku - právě díky šíři záběru. Aplikace se navíc snaží k hlášení různých situací (a třeba i cen paliv) nutit uživatele zábavnou cestou a sama v sobě integruje prvky sociálních sítí. To zvyšuje chuť uživatelů hlásit relevantní informace pravidelně a tím celkově zlepšuje využitelnost nasbíraných dat.