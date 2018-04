Google jde před soud. Za Javu v Androidu má platit skoro čtvrt bilionu

Oracle zažaloval Google už před šesti lety s tím, že pro využívání Javy ve svém mobilním OS je třeba příslušné části licencovat. Jinými slovy na konto Oracle pravidelně posílat licenční poplatky.

Soud ve věci už jednou rozhodoval v roce 2012, porota se však tenkrát neshodla na zásadní otázce, zda používání Javy v Androidu není chráněno principem známým jako tzv. fair use. To znamená, že pokud jsou díla chráněná autorskými právy použita určitými definovanými postupy, pak nedochází k porušování práv vlastníka daného díla.

Případ tak míří znovu do soudní síně a opět jej bude projednávat okresní soud v San Francisku. Proces začne už 9. května a během hlavního líčení by měly před porotou promluvit i hlavní tváře obou stran, tedy jak Larry Ellison z Oracle, tak Eric Schmidt z Googlu.

Oracle žádá desetkrát víc než před čtyřmi lety

Částka, na kterou expert společnosti Oracle James Malackowski vyčíslil škody svého zaměstnavatele údajným protiprávním jednáním Googlu, je opravdu astronomická, žalující totiž oproti původní žalobě z roku 2012 žádá desetkrát víc.

Celková suma je rozdělena na částku, kterou by Oracle mohl získat, pokud by výrobcům smartphonů licencoval Javu samostatně v případě, že by Google Android nikdy nevyvinul (475 milionů dolarů).

Druhou část pak představuje zisk, který údajně Googlu Android přinesl. Tuto položku Malackowski vyčíslil na 8,829 miliardy dolarů (tedy asi 216 miliard korun) a zahrnuje celkové příjmy z mobilní reklamy a z prodeje aplikací a libovolného obsahu na portálu Google Play (dříve Android Market). Android jako takový je totiž výrobcům distribuován zdarma.

Onen obrovský nárůst škod reflektuje vzestup Androidu na poli smartphonů a tabletů za poslední čtyři roky. Platforma trhu jednoznačně dominuje a to s obrovitým náskokem. V kalkulaci jsou oproti původní žalobě zahrnuty všechny další od té doby vyvinuté verze Androidu až po verzi Lollipop. Aktuální sestavení 6.0 Marshmallow tedy ne. Oracle v tomto kontextu zmiňuje také zisky mateřské společnost Googlu Alphabet, které jen v prvním čtvrtletí tohoto roku dosáhly 4,9 miliard dolarů (120 mld.korun).

Google: kompenzace musí reflektovat spornou část zdrojového kódu

Google již ale najal vlastního experta na oblast autorských práv, který bezpochyby finanční újmu Oracle vyhodnotí jako dramaticky nižší. Oficiální návrh zatím není znám, hovoří se však o částce 100 milionů dolarů (2,45 mld korun).

Právníci Google řešení navrhované Malackowskim rozcupovali a soudce Williama Alsupa žádají, aby byla část jím vyčíslených škod přepracována. Podle nich autorský zákon říká, že vyčíslení škod by mělo reflektovat procento rozporného kódu systému, který podle žalujícího Google využívá neoprávněně.

Mluvíme přitom o pouhých 37 API (programovacích instrukcí) a právníci Googlu v tomto bodě vcelku logicky argumentují, že tyto tvoří jen zanedbatelný fragment zdrojového kódu Androidu a výpočet údajných škod tomu rozhodně neodpovídá.

Právníci obou stran se sejdou u předběžného slyšení 27. dubna. Ani jedna strana celou záležitost nechtěla komentovat.

Je obtížné předjímat, jak může spor nakonec skončit, Google totiž zřejmě bude ochoten uznat jen malý díl toho, co žádá Oracle. I pokud by se nakonec soud přiklonil blíže k žalující straně, Google by to vzhledem k uvedeným ziskům mateřské společnosti nemuselo nijak dramaticky poznamenat.