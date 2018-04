Google ignoruje Windows Phone a navíc jim vypne synchronizaci Gmailu

Od počátku existence operačního systému Windows Phone připravil Google pro tuto platformu jedinou a navíc poněkud polovičatou vyhledávací aplikaci, která svým komfortem rozhodně neodpovídá vyhledávání na jiných platformách.

Řada příznivců systému od Microsoftu doufala, že se tento stav s příchodem nových Windows Phone 8 změní. Ostatně, na jiných frontách se již slušná ofenzíva aplikací rozjela. Google se však k podpoře nových mobilních Windows (ale také stolních Windows 8) zatím nepřidá a nebude pro tyto systémy vyvíjet své aplikace.

V rozhovoru pro britský magazín V3 to řekl Clay Bavor produktový šéf aplikací Google: "Neplánujeme vyvíjet aplikace pro Windows. Pečlivě si vybíráme oblasti, kam investujeme, a půjdeme tam, kam míří uživatelé. Ti však zatím u Windows Phone nebo Windows 8 nejsou." Google tak tvrdí, že nová mobilní i stolní Windows nejsou zatím zajímavá z hlediska uživatelské základny.

Situace je však ještě o něco horší. Už 30. ledna vypne Google podporu protokolu Exchange ActiveSync (EAS) u své e-mailové služby Gmail. Na stávajících zařízeních bude synchronizace fungovat dál, ale nové telefony se už k Gmailu přes EAS nepřipojí. To je komplikace právě pro uživatele Windows Phone. Systém totiž na microsoftí protokol EAS spoléhá jak při synchronizaci e-mailů, tak kontaktů a kalendáře ze služeb Google.

Firma bude nadále podporovat pouze IMAP synchronizaci e-mailů a protokoly CalDAV pro synchronizaci kalendáře a CardDAV pro kontakty. Ty však mobilní systémy od Microsoftu nepodporují, a uživatelé nových Windows Phone přístrojů tak přijdou o možnost dostat do telefonu své kontakty a kalendář z Gmailu.

Pro synchronizaci e-mailů budou muset použít protokol IMAP, který nepodporuje push-synchronizaci pošty. Řešení IMAP, CalDAV a CardDAV už používají například uživatelé iOS. Majitelé iPhonů a iPadů mají navíc výhodu v tom, že Google pro ně připravil speciální Gmail aplikaci, která podporuje push-synchronizaci pošty.

Pro uživatele stolních Windows 8 neznamená současný postup Googlu žádný velký problém, protože uživatelé stejně používají většinu Google aplikací on-line a v systému fungují původní verze programů (třeba Google Earth). Pro mobilní Windows Phone je to však značná komplikace.

"Pokud se to (množství uživatelů nových Windows - pozn. red.) změní, budeme tam samozřejmě investovat," dodává sice Bavor, avšak není možné se zbavit pocitu, že Google nechce aplikace pro systém od Microsoftu vyvíjet jednoduše proto, že je to konkurent. Tím, že Google nebude Windows Phone podporovat, totiž sníží pravděpodobnost, že se mnozí uživatelé pro tento systém rozhodnou. A právě komplikace v oblasti Gmailu o těchto záměrech vypovídá ještě více.

Strategie Googlu je v prudkém kontrastu s tím, jak podporuje konkurenční iOS. Pro něj například firma připravila zbrusu novou mapovou aplikaci a nabízí pro tento systém špičkové aplikace dalších svých služeb. Jenže rozdíl je v tom, že Google pomohl vlastně iOS díky svým aplikacím vyrůst a teď mu systém díky podpoře aplikací generuje slušné příjmy.

Ovšem podpora Windows Phone by vyžadovala relativně vysoké investice a příjmy by zatím byly malé. Časem by mohly narůstat, jenže Google si zřejmě spočítal, že pro něj bude výhodnější, pokud se pokusí díky nepodpoře svých služeb růst platformy zpomalit nebo úplně zastavit.

Zbavit se konkurenta v první fázi je nejjednodušší a mnozí odborníci se domnívají, že podobný postup zvolí Google i v případě nového systému BlackBerry 10. Ten by sice měl umožnit běh androidích aplikací, jenže ty od Googlu mohou být oficiálně instalované pouze z Play Storu a jejich instalací odjinud na přístroje BlackBerry by uživatelé porušili licenční podmínky.

Microsoft musí u svých Windows Phone doufat, že uživatelé budou ochotni se vzdát své existence v Google světě a budou ochotni přejít na jeho alternativní služby. Co se Gmailu týče, bude zřejmě Microsoft muset rychle do svého systému zabudovat podporu nových protokolů, jinak se zřejmě dočká rozhořčených reakcí zákazníků, kteří budou chtít do svých nových Windows Phone přístrojů dostat data ze své e-mailové schránky u Google. Aplikace nezávislých vývojářů totiž mnoho nepomohou, jejich napojení na Google služby a uživatelský komfort neodpovídají standardům, které Google předvádí u programů pro Android a iOS.