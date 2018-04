Google odhalil novinky. Operační systém zvládne i chytrá žárovka

I letos zvolil Google podobnou taktiku jako loni. Novou verzi Androidu představil s předstihem vývojářům a teprve po dalším půlroce ladění ji oficiálně představí k použití v telefonech běžných uživatelů. Letošní verze nese zatím označení Android M a byla jedním z mnoha témat úvodní tiskové konference v rámci akce Google I/O 2015 v San Francisku ve čtvrtek večer tamního času, kterou iDNES.cz sledoval on-line.

Android M nebude takovou revolucí, jakou loni znamenal Android L, později Lollipop. Na první pohled uživatelé nezaznamenají tolik změn, Google se soustředil především na vylepšení „pod povrchem“ systému.

Dočkali jsme se například představení nového systému oprávnění pro aplikace. Uživatel už nebude oprávnění odklikávat v Google Play při instalaci, ale až ve chvíli, kdy se aplikace spustí. A bude se potvrzovat každé oprávnění zvlášť, uživatel bude moci aplikaci přístup k některým věcem sám zakázat a to jak při prvním spuštění, tak později z detailního menu nastavení. Z něj například půjde snadno zjistit, jaké aplikace mají přístup třeba k mikrofonu a případné podezřelé půjde rovnou zakázat.

Další novinkou je propojení aplikací s webem a dalšími aplikacemi. Odkazy z aplikací se mohou otevírat v prostředí prohlížeče Chrome, které se bude tvářit více jako daná aplikace. Naopak třeba odkazy z e-mailu se budou automaticky otevírat v ověřených aplikacích.

Novinkou je i služba Android Pay, která by měla přinést širší možnosti v oblasti mobilních plateb. Pay by měl podporovat jak samotné aplikace Googlu, tak i bank a operátorů. Detaily ale zatím Google nezveřejnil.

S placením souvisí také integrace čteček otisků prstů, pro které teď bude mít Android jednotné řešení. To opět půjde zabudovat i do dalších aplikací, jež si budou moci uživatelé třeba zabezpečit otiskem. Android M také vylepší výdrž, a to až dvojnásobně, obzvlášť když telefon nebude využíván. Systém to totiž pozná a povypíná více funkcí než doposud. Díky podpoře nového USB-C konektoru slibuje Google také výrazně rychlejší nabíjení. Android M se všemi vylepšeními si budou moci již dnes nainstalovat vývojáři se smartphony Google Nexus 5 a Nexus 6 a také ti s tabletem Nexus 9.

Dílčích vylepšení se má dočkat i Android Wear, který bude mít (omezené) možnosti ovládání pohybem zápěstí a chytré hodinky budou mít úspornější režim s neustále zapnutým displejem. Toho budou moci využít i jednotlivé aplikace, doposud byl vyhrazen jen ciferníku.

Velkou, ale očekávanou novinkou bylo představení nového operačního systému Brillo. Jde o extrémně odlehčený systém, který je určen pro veškerou možnou elektroniku a poslouží k jednoduššímu rozvoji takzvaného Internetu věcí. Takový operační systém by měla být schopna provozovat i chytrá žárovka, která má jen minimum výpočetního výkonu - více v tomto článku. Je založen na jádru Androidu a jeho nejpodstatnějších funkcích.

Google také představil komunikační rozhraní Weave, které umožní jednotlivým zařízením v Internetu věcí komunikovat. Weave není řešení závislé na jedné platformě, integrovat tak půjde do kteréhokoli operačního systému. Za pomoci Weave protokolů spolu budou komunikovat jak připojené věci, tak smartphony, nositelná elektronika nebo cloud. Google bude mít proces certifikace, který zajistí, že zařízení budou fungovat správně. Weave bude k dispozici v závěrečném čtvrtletí roku, ve třetím čtvrtletí se objeví první vývojářská verze systému Brillo.

Vylepšení se dočkají některé služby Googlu. Třeba napovídací chytrý asistent Google Now teď dostane funkci Now on Tap. Ta přináší informace v kontextu aktuálně spuštěné aplikace. V prohlížeči například najde informace související se zvýrazněným slovem, v e-mailu pozná, že chcete informace o zmíněné restauraci a podobně.

Podobně chytrá bude nová aplikace Google Photos. Ta umožní automatické ukládání neomezeného množství fotografií a videí (v rozlišení až 16 megapixelů nebo Full HD) do cloudu. Přístup k nim bude mít jen uživatel, ale fotografie půjdou snadno sdílet, a to i hromadně. Chytré algoritmy Googlu vylepší orientaci v záplavě fotek, vyberou to nejdůležitější a budou umět opět vyhledávat podle kontextu. Servery Googlu prostě jednoduše poznají, co je na fotkách a dovolí podle toho uživateli vyhledávat. Fotografie se budou automaticky třídit i do kategorií. V podstatě jde o osamostatnění a rozšíření možností dosavadní služby integrované v rámci sociální sítě Google+, která je trochu na ústupu. Aplikace Photos by měla být dostupná již dnes a jakmile to půjde, otestujeme ji.

Z hlediska hardwaru jsme se vlastně žádných novinek nedočkali. Představitelé Googlu jen ukázali novou verzi kitu pro virtuální realitu Cardboard. Ta je určena větším smartphonům s úhlopříčkou až 6 palců. A v rámci projektu Jump umožní Google vytvářet obsah pro virtuální realitu.

