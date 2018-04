Nové „Nexusy“ nesou rukopis HTC. Firmy, která sama zažívá krušné časy

Nové telefony Googlu jsou patrně posledními očekávanými vrcholnými smartphony letošního roku. Datum jejich představení zatím není oficiálně potvrzeno, ale dočkat bychom se mohli už 5. října. Vyrábět je bude HTC, tedy tradiční výrobce chytrých telefonů, který ovšem v současnosti prožívá krušné časy.

Zatím není jasné, zda připravované smartphony ponesou jméno Nexus, jak tomu bylo dosud. Spekuluje se, že by mohly nést nové označení Pixel a Pixel XL, což by znamenalo, že Google chce svým vlastním chytrým telefonům vtisknout novou tvář.

Název novinek tedy zatím není jasný, víme však, že nové referenční smartphony budou dva. Základní model s interním označením Sailfish doplní model s kódovým označením Marlin. Oba telefony by se měly lišit jen displeji a velikostí.

Server Android Authority zveřejnil rendery základního modelu Sailfish. Marlin by měl vypadat stejně, jen by měl být větší.

Rukopis HTC je na designu novinky znát, podobá se některým smartphonům tohoto tchajwanského výrobce. Prostup pro antény je tvořen plastovými proužky a smartphone má výrazně zaoblené rohy. Boční ovládací tlačítka jsou výhradně na pravé straně.

Nový „Nexus“ by měl mít tělo ze skla a kovu. Model Sailfish bude mít rozměry 143,8 × 69,5 × 7,3 - 8,5 milimetru, tedy podobné jako u Samsungu Galaxy S7. Avšak nový „Nexus“ bude mít větší displej s úhlopříčkou 5,2, nebo 5,3 palce. Displej by měl mít „jen“ Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 pixelů), nikoli tedy rozlišení QHD (1 440 × 2 560 pixelů), na které jsme si už u špičkových smartphonů s Androidem zvykli.

Výkonu by měla mít chystaná novinka dost. Použit by měl být procesor Snapdragon 820, nebo možná vylepšený Snapdragon 821. Operační paměť má mít kapacitu 4 GB. Vnitřní úložiště s nejméně 32 GB (existovat by měly i verze s větší pamětí) bude tradičně nerozšířitelné.

Fotoaparát má být 12megapixelový, přední kamerka potom osmimegapixelová. Zabudovaná baterie by měla mít kapacitu 2 770 mAh, ovšem větší Marlin dostane i větší baterii.

Na zádech nebude chybět čtečka otisků prstů a vespod najdeme stále ještě nový konektor USB-C. Na rozdíl od nového iPhonu 7 by však nový smartphone od Googlu neměl přijít o sluchátkový konektor. Ten bude umístěn nahoře. Po obou stranách spodní hrany pak budou stereo reproduktory.

Samozřejmostí bude přítomnost nejnovějšího Androidu. Novinky od Googlu nicméně nebudou prvními smartphony s Androidem 7 Nougat, toto prvenství si uzmul model V20 od LG (více zde). Místo toho by však nové smartphony od Googlu měly dostat rovnou verzi 7.1.