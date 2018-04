Google mění svou ikonickou domovskou stránku. Ale jen na mobilu

Společnost Google představila „feed“ loni v prosinci a přinesla tak chytré karty z asistenta Google Now přímo do mobilních aplikací vyhledávání Google jak na Androidu, tak na iOS. Nyní má doznat řady vylepšení. Díky většímu zapojení „machine learning“ má feed přesněji odhadovat, co je pro vás relevantní, přičemž čím víc služby od Googlu používáte, tím lepší návrhy byste měli dostat. Zároveň se také umělá inteligence naučí posuzovat úrovně vašich zájmů: pokud jste nadšený fotograf, ale cvičíte jen občas, karty budou tyto rozdíly reflektovat.

Hlavní zprávou se však stala jiná změna spojená s feedem - jeho zařazení na hlavní webovou stránku Google.com. The Guardian informoval o první radikální změně vzhledu této stránky od roku 1996: Google je totiž proslulý jednoduchostí své hlavní stránky, kde je v podstatě jen vyhledávací box a logo společnosti. Zařazení feedu informací přímo na tuto stránku by tedy podstatně změnilo její funkcionalitu.

Nicméně se zdá, že podobně radikální úmysly Google nemá. Server 9to5Google se společnosti přímo dotázal a ta své plány upřesnila: „...doufáme, že později v tomto roce dostaneme nějakou verzi feedu přímo na mobilní verzi Google.com. Nicméně design i funkcionalita jsou stále zcela nepotvrzené, jelikož jsme stále ve fázi testování,“ stojí ve vyjádření. „Aby bylo jasno, nemáme žádné takové plány pro desktopovou verzi.“

Ikonický design se tedy alespoň na počítači v dohledné době nezmění. Je ale možné, že Google si nejprve vyzkouší, jak bude novinka přijata na mobilní verzi webu, a do budoucna změny zváží i zde. Prozatím se však jedná pouze o spekulace.