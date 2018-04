Google konečně prodá brýle Glass skoro každému. V prodeji budou den

Prodej začne v úterý 15. dubna v devět hodin východoamerického časového pásma (například New York), tedy ve tři hodiny odpoledne českého času. Jako první na to upozornil server The Verge. Prodej potrvá jen 24 hodin, poté budou brýle pravděpodobně opět dostupné jen vývojářům a na pozvánku. Zájemci se mohou již nyní registrovat na stránkách Googlu, výrobce je na zahájení prodeje upozorní.

Prodej má ještě jednu podmínku, která vyřazuje všechny zájemce mimo USA. Kupující totiž musí být občanem Spojených států a musí mít dodací adresu v USA. Spíš detailem je pak podmínka dovršení věku 18 let.

Cena brýlí bude pravděpodobně stejná jako dosud, tedy 1 500 dolarů (asi 30 tisíc korun) plus lokální daň, která je v USA průměrně okolo osmi procent. Zákazník si pak bude nově moci vybrat nedávno představené obroučky, do kterých bude možné instalovat dioptrická skla, případně si bude moci zvolit sluneční skla. Obě varianty budou zahrnuty v ceně.

Dosud se zájemce o brýle mimo USA musel spolehnout na známé, kteří by mu je za standardní cenu objednali, nebo na překupníky. Nabídka je poměrně široká, ale ceny brýlí ve "volném" prodeji začínají na 40 tisících korun, ale běžně se pohybují ještě výše. Dosud Google prodal několik desítek tisíc brýlí.

Speciální prodejní akce tedy opět vyřazuje běžné zájemce ze zbytku světa. Prodej bude velmi krátký a je otázkou (respektive zatím není známo), kolik brýlí má pro jednodenní prodej Google připravených, a jestli tedy dokáže uspokojit všechny zájemce. Podle všeho bude počet kusů omezený.

Omezená nabídka také ukazuje, že brýle ještě stále nejsou připraveny pro komerční provoz, což dokládají i reakce současných uživatelů. Nabídka aplikací je zatím stále malá (přestože třeba hry vypadají výborně - více zde) a výdrž baterií je nedostatečná. Na druhou stranu je jasné, že tento doplněk smartphonů a dalších mobilních zařízení má budoucnost, podobně jako chytré hodinky nebo další nositelná elektronika. Vývoj je v tomto oboru překotný a zatím je na začátku.

Chytré Brýle Google Glass už dokázaly vzbudit hodně kontroverzí. Diskutuje se o tom, zda je bude možné používat při řízení, a také se hojně řeší otázka soukromí. Brýle totiž mají zabudovanou kameru, se kterou lze vcelku nenápadně natáčet okolí. Některé podniky v USA už brýle na své půdě zakázaly (více zde).