Google se pochlubil popisem a videem, jak fungují jeho brýle Glass

Nová stránka Google.com/glass přináší odpovědi na mnoho dotazů týkajících se praktického fungování brýlí Glass. Krátké video představuje pohled na svět skrz tyto brýle a dává jasnou představu o tom, jak budou brýle fungovat v praxi. Jisté je, že hlavní roli bude hrát hlasové ovládání, i proto si zřejmě v našich neanglofonních končinách na podobné zařízení ještě nějakou dobu počkáme.

V USA však dostane vybraná skupina jedinců možnost si brýle koupit hned při jejich uvedení. Google totiž vyhlásil pro Američany soutěž. Lidé, kteří kreativně odpoví na otázku "Co bych udělal, kdybych měl brýle Glass" hashtagem #ifihadglass na Twitteru nebo Google+, dostanou možnost si brýle koupit. Každý vítěz soutěže si přitom bude muset brýle zaplatit, cena je 1 500 amerických dolarů (necelých 30 000 korun) plus místní daň.

Zároveň je podmínkou převzetí brýlí během speciální akce, kterou Google pro první nadšence toužící po Glass uspořádá. Vyzvednout brýle půjde v New Yorku, Los Angeles nebo San Francisku. Kromě informací a soutěže také Google zveřejnil nové oficiální snímky brýlí a také logo produktu.

A jak tedy budou brýle fungovat? Klíčovým slovem, které aktivuje hlasové ovládání, bude OK Glass. Po vyslovení této fráze půjde zadávat další příkazy. Hlasově lze například brýlím nakázat, aby pořídily fotografii, začaly nahrávat video nebo provedly vyhledávání na internetu. Brýle pochopí i běžné dotazy, ostatně to není pro vyhledávač Google nic neobvyklého ani dnes.

Pomocí brýlí půjde pořádat videochaty, respektive takzvané hangouty na Google+. S přáteli tedy půjde sdílet svůj vlastní pohled. Navigační instrukce se zobrazí zcela klasickým způsobem. Hlasově budou uživatelé diktovat i zprávy. Brýle nabídnou i funkci Google Translate s přepisem požadovaného překladu na "vizoru" a hlasovým překladem.

Zatím stále není jasné, kdy Google úvodní vývojářskou edici, teď určenou i pro vybrané fanoušky, uvede na trh. Vzhledem k tomu, že jsou však aktivity okolo Google Glass v poslední době stupňovány, zřejmě do vstupu brýlí do praxe mnoho času nezbývá. Ostatně, Google by jistě měl nějakou zajímavou novinku představit dříve než na plánované konferenci I/O v květnu. Tam by totiž měl hlavní roli hrát nový Android Key Lime Pie a sekundovat mu nejspíše budou nová zařízení Nexus.