Google zveřejnil parametry chytrých brýlí Glass

Odhalení klíčových parametrů Google Glass výrobce spojil s expedicí prvních kusů vývojářům, kteří budou tyto netradiční inteligentní brýle testovat. Zobrazení veškerých dat má odpovídat vnímání obrazovky s úhlopříčkou 63,5 cm s HD rozlišením (1 280 × 720 bodů) ze vzdálenosti přibližně 2,5 metru.

Konstrukce brýlí má být velmi kvalitní a pro každý obličej komfortní, přesto samozřejmě není vyloučeno, že některým osobám může jejich nošení přivodit únavu, nebo bolesti hlavy. Google dále varuje před využíváním brýlí u dětí do 13 let věku, kterým by mohly narušit přirozený vývoj zraku. Pro úplnost dodejme, že v základním balení budou dvě nosní opěrky různých velikostí.

Vestavěný fotoaparát bude moci kdykoli zachytit snímek v rozlišení 5 megapixelů, pro videonahrávky bude maximum rozlišení 720p. Taková videa ovšem spolykají velké množství datového prostoru, proto přijde vhod 16 GB vnitřní paměti (uživateli k dispozici bude 12 GB). Data půjde synchronizovat s cloudovým úložištěm Googlu.

Přenos zvuku bude probíhat podle patentované technologie, kdy se zvuk z brýlí bude přenášet přes lebeční kost přímo do ucha. Díky tomu odpadne nutnost používat klasická sluchátka.

Na GPS a SMS je potřeba Android 4.0.3 a novější

Google Glass podporují wi-fi standardu b/g i Bluetooth. Zatímco propojit je bude možno s téměř jakýmkoli telefonem s Bluetooth modulem, k pokročilým funkcím, jako jsou navigace nebo diktování SMS, bude třeba mít v telefonu nainstalovanou doprovodnou aplikaci MyGlass, která se dnes objevila v nabídce portálu Play. Aplikace, která slouží také k základní konfiguraci brýlí, je však dostupná pouze pro telefony s Androidem 4.0.3 a vyšším.

Baterie má pohodlně stačit na celý den běžného provozu, ovšem časté využívání náročných funkcí (nahrávání videí) bude znamenat citelně kratší výdrž. Nabíjení bude probíhat přes microUSB konektor přímo z elektrické zásuvky, nebo z PC/notebooku.

V základním balení bude také ochranné pouzdro a podobně jako u drtivé většiny smartphonů platí, že i Google Glass by se měly vyvarovat styku s vodou. Co se týká použití za volantem, pak Google nabádá k dodržování zákona v dané zemi. Také při jízdě na kole by lidé měli v případě aktivního využívání brýlí dbát zvýšené opatrnosti.

Rozhraní pro tvorbu dalších aplikací

Spolu se zveřejněním základních parametrů bylo uvolněno Google Mirror API, což je prostředí pro vývojáře sloužící k programování dodatečných aplikací, jež Google označuje slovem Glassware. Možnosti vývoje "glasswaru", typicky webových služeb, jsou zatím značně omezeny a v podstatě se zužují na zjišťování přesné polohy nositele brýlí. Zajímavé je, že Glassware později umožní vyvolání daných služeb přímo přes cloudové rozhraní, a nebude tak nutné spouštění kódu přímo v brýlích.

Cena zatím nebyla zveřejněna a ačkoliv kusy z první várky, které získají zájemci z loňské vývojářské konference Google I/O, jsou ceněny na 1 500 dolarů (kolem 30 tisíc korun), spoluzakladatel společnosti Sergey Brin naznačil, že pro běžné uživatele by mohla být cena nakonec mnohem nižší.