Z Glass nás bolí hlava, stěžují si uživatelé. Potíže potvrzují i lékaři

Zkušenosti redaktora Technet.cz po více než třech týdnech testování

Brýle Glass rozhodně nejsou na sledování dlouhých filmů. Ze zkušenosti vím, že i po pětiminutovém ostření na vznášející se displej může mít člověk divný pocit (ze začátku to bylo možná ještě trochu horší). Důležité je ale poznamenat, že smysl Glass nespočívá v tom, že máte další obrazovku, na které můžete sledovat to, co už sledujete jinde. Glass využijete jen na mrknutí tady a tam, třeba jen minutu dvě každou půlhodinu. Někdy ani to ne.

Aplikace pro Glass by měly být psané tak, aby nevyžadovaly příliš vaší pozornosti. Aby si ji vyžádaly jen ve chvíli, kdy je to opodstatněné. Většinu času jsou brýle připravené, vypnuté. Když pro mne něco mají (mail, doporučení, update apod.), jemně pípnou do ucha. Neblikají, pokud to nedovolím. Takže dokud si bude Google i programátoři aplikací dávat pozor, aby uživatele neobtěžovaly, není potřeba na brýle koukat nepřetržitě. Podobně, jako na hodinky. Ostatně souboj mezi chytrými brýlemi a chytrými hodinkami bude zajímavý. Obojí má své silné a slabé stránky.